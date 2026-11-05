Приехавшая из Харькова к родителям в Крым педагог умерла в СИЗО

В аннексированном Россией Крыму погибла соосновательница языковой школы «Профессионал» в Харькове Александра Казаровицкая (Колесникова). Коллеги Казаровицкой написали на официальной странице школы в Facebook, что причиной её смерти российские власти называют самоубийство.

Александра Казаровицкая приехала в Севастополь летом 2026 года, чтобы помочь родителям продать квартиру и перебраться в Турцию, где в последнее время жила она с мужем и дочерью. Российские власти задержали ее в аннексированном Крыму, найдя у нее переписку с волонтером «еще до начала полномасштабного вторжения».

В одиночной камере в СИЗО женщину держали три месяца в ожидании суда. 25 октября констатировали ее смерть, она была похоронена 4 ноября в Севастополе. Александре Казаровицкой было 44 года, у нее остались муж Алексей и дочь Алиса.