Путин встретился с главой Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Об этом пишет российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Отметим, что в понедельник Путин и Резаи провели телефонный разговор. По сообщению иранского агентства Fars, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире. Резаи также «поблагодарил собеседника за поддержку Ирана и его стойкого народа. Он также выразил признательность за высокую оценку принявшего мученическую смерть верховного лидера и других национальных героев», пишет Fars.

Глава Совета безопасности считается ближайшим к верховному лидеру Моджтабе Хоменеи представителем руководства режима аятолл. Однако Моджтаба с 28 февраля не появлялся на публике, и разговор Резаи с российским президентом может свидетельствовать, что именно он – реальный руководитель Ирана.