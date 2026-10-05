 

В России ушел в отставку глава Краснодара

05.10.2026, 13:00, Разное
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Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил 5 октября о досрочном уходе с поста, который занимал с ноября 2022 года. Городская дума утвердила решение, возложив обязанности главы города на его первого заместителя.

«Спасибо вам, дорогие краснодарцы, за поддержку и за справедливую критику. Спасибо за продуктивную работу на протяжении этих лет городским, краевым и федеральным коллегам, депутатам всех уровней, контрольно-надзорным органам, правоохранительным и силовым структурам», – сообщил чиновник.

«Жизнь – это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения. Желаю всем здоровья, мирного неба и ставить большие цели! Всё обязательно получится», – добавил Наумов.


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