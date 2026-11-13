В России работают над компактной атомной электростанцией для Луны

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Госкорпорация «Росатом» прорабатывает несколько технических решений для создания компактной атомной электростанции, предназначенной для работы на Луне. Всего рассматривается пять возможных вариантов. Как рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, в 2027 году специалисты выберут финальный вариант и приступят к его детальной проработке.

Планируется, что автономная энергоустановка будет выдавать до 10 кВт мощности и начнет функционировать примерно в середине 2030‑х годов, обеспечивая энергоснабжение международной лунной станции.

Над вариантами сейчас совместно работают эксперты «Росатома», Курчатовского института и Российской академии наук. В числе рассматриваемых подходов — как технологии прямого преобразования ядерной энергии в электрическую, так и решения на базе турбинных генераторов.

Кроме того, идет работа над созданием двигателя для космического тягача, который должен развивать мощность на уровне мегаватта и потребуется для транспортировки тяжелых грузов на Луну и выполнения миссий в дальнем космосе.

Запустить в эксплуатацию такой двигатель рассчитывают в следующем десятилетии. В реализации этого проекта участвуют федеральные ядерные центры, расположенные в Сарове и Снежинске.