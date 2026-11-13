 

«Преследуют за гетеросексуальную ориентацию»: Россия признала Дженсена Хуанга узником совести

13.11.2026, 9:18, Разное
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Государственная дума поддержала инициативу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о признании американского предпринимателя и основателя компании NVIDIA Дженсена Хуанга узником совести. 

«Товарища Хуанга преследуют исключительно за его гетеросексуальную ориентацию. А что такого он сделал? Всего лишь сунул пару раз билет Спортлото симпатичной бабёнке. Это норма, так поступает каждый нормальный мужик», – сказал Слуцкий.

Российский МИД уже направил Хуангу приглашение приехать в Москву, где он сможет оформить политическое убежище. В России бизнесмен сможет получить работу по специальности или основать новую компанию.

 «Несколько крупнейших банков и IT-компаний уже неофициально объявили, что готовы предоставить ему очень высокую позицию для реализации весьма масштабных проектов. Так что Хуанг сможет начать в России жизни с чистого листа», – пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Минцифры.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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