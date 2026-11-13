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13.11.2026, 9:15, Разное
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13 ноября по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается Международный день слепых. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1745 году родился Валентин Гаюи — французский педагог-новатор, основавший первые в мире учебные заведения для незрячих людей. Именно он в 1784 году на собственные средства открыл в Париже «Мастерскую трудящихся слепых», где обучал воспитанников чтению по разработанному им рельефному шрифту «унициал», а также ремёслам и музыке. Позже, по приглашению императора Александра I, Гаюи прибыл в Санкт-Петербург и в 1807 году основал там первое в России учебное заведение для слепых детей.

Главная цель этого дня — привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, и к их проблемам. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 36 миллионов полностью незрячих людей, а с учётом слабовидящих — примерно 1,3 миллиарда человек. При этом медики подчёркивают: до 80 процентов случаев слепоты можно было бы предотвратить при своевременной диагностике и лечении. Во многих странах к этой дате приурочены просветительские акции, направленные на создание доступной среды и расширение возможностей получения информации для незрячих людей.

Отдельного упоминания заслуживает шрифт Брайля, о котором часто вспоминают в контексте этого дня. Французский тифлопедагог Луи Брайль, ослепший в детстве, в 1824 году разработал рельефно-точечную систему письма, которая до сих пор остаётся основным инструментом грамотности для незрячих по всему миру. Сам Гаюи, кстати, обучал своих первых учеников ещё до появления системы Брайля — по выпуклым буквам собственного изобретения, которые были несовершенны, но стали важным шагом к доступному образованию. История этого дня напоминает, что за каждым техническим прорывом в области доступности стоят конкретные люди, посвятившие жизнь тому, чтобы мир стал чуть более зрячим для тех, кто лишён зрения.

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