Кушнер и Виткофф заявили о прогрессе на переговорах по Украине — готовится крупнейший обмен пленными

Представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили о достижении договоренностей по итогам переговоров с Россией и Украиной. Речь идет о подготовке крупнейшего за время войны обмена военнопленными и привлечении европейских стран к следующему раунду переговоров.

В четверг, 12 ноября, Виткофф и Кушнер встретились в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего отправились в Дублин, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее, 10-11 ноября, состоялись трехсторонние консультации в Абу-Даби.

Как пишет Reuters, Кушнер заявил, что стороны работают над обменом, который может стать крупнейшим с начала российско-украинской войны и позволит тысячам людей вернуться к своим семьям. Конкретные сроки и количество военнопленных пока не названы.

Еще одним результатом переговоров, по словам американских представителей, стало согласие Путина на участие европейских стран в следующем раунде консультаций. Кушнер подчеркнул, что добиться устойчивого мирного соглашения без непосредственного участия Европы невозможно.

«Мы говорили Путину, что считаем это крайне важным. Президент Зеленский решительно поддерживал такую позицию с самого начала. Думаю, нам удалось добиться определенного прогресса с Путиным, и он готов попробовать», – заявил Кушнер на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Виткофф, выступая перед журналистами после переговоров в Москве, сообщил, что стороны договорились о проведении следующей трехсторонней встречи. «Никто не думал, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы их возобновили и договорились о новой встрече», – заявил он.

По словам Кушнера, в ходе дальнейших консультаций будут обсуждаться территориальные разногласия, гарантии безопасности Украины и будущая система европейской безопасности. Американская сторона считает необходимым выработать взаимные обязательства по снижению напряженности и предотвращению нового вооруженного конфликта.

Зеленский приветствовал договоренности о привлечении Европы к переговорам. Он подчеркнул, что европейские представители должны получить полноценное место за столом переговоров, а не участвовать в отдельных консультациях. Президент Украины выразил надежду, что следующий раунд позволит перейти к обсуждению прекращения огня и конкретных мер по деэскалации.

Вместе с тем Кушнер признал, что между Москвой и Киевом сохраняются существенные разногласия. Прежде всего они касаются территориального вопроса: РФ требует передачи ей всей территории Донбасса, включая районы, находящиеся под контролем украинской армии. Украина отвергает эти требования.

Как отмечает Associated Press, российская сторона продолжает возражать против размещения военнослужащих стран NATO на территории Украины после прекращения войны.

Ранее Newsru.co.il сообщал о прибытии Виткоффа и Кушнера в Москву и состоявшихся в Абу-Даби переговорах, которые позволили возобновить трехсторонний диалог, но не привели к прорыву по основным вопросам урегулирования.