В результате стрельбы в престижном районе Вашингтона погиб один человек, пятеро ранены

По меньшей мере, один человек погиб и пятеро получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей в престижном районе Вашингтона Логан-Серкл, расположенном примерно в полутора километрах от Белого дома.

По сообщению местной полиции, инциденты с применением оружия зафиксированы в нескольких местах. По меньшей мере, один пострадавший находился в спортзале и скончался на месте происшествия.

Подозреваемый забаррикадировался неподалеку от места первоначального нападения, на место прибыли крупные силы полиции и группа захвата.

Сообщения о стрельбе поступили из района Логан-Серкл, примерно в 1,6 км к северу от Белого дома. Полиция призвала граждан избегать квартала на 15-й улице, в районе дома № 1500, где находятся фитнес-центр VIDA, епископальная церковь Святого Луки и жилые дома. Неподалеку расположен супермаркет Whole Foods.

Большая часть квартала была оцеплена. В школах поблизости ввели режим изоляции, запретив вход и выход из зданий. В связи с масштабной полицейской операцией были перекрыты и окружающие улицы. Федеральное Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) сообщило, что направило своих агентов на место происшествия для оказания помощи.

ФБР также сообщило, что его вашингтонское отделение помогает местной полиции в расследовании.

Имя подозреваемого и его мотив устанавливаются.