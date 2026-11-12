В Москве журналистку «Медузы» заочно приговорили к 2,5 года колонии за две публикации

Суд в Москве заочно приговорил 34-летнюю журналистку издания «Медуза» Анастасию Зольникову к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной.

Кроме того, суд запретил журналистке в течение семи лет заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.

Основанием для уголовного преследования стали две статьи, подготовленные Зольниковой в 2025 году и опубликованные на сайте «Медузы». Ранее журналистку уже привлекали к административной ответственности за сотрудничество с этим изданием.

Российские власти признали «Медузу» иностранным агентом в 2021 году, а в 2023 году объявили ее нежелательной организацией. Сама Зольникова внесена властями РФ в реестр иностранных агентов.