Из заботы о здоровье россиян государство введёт акциз на пищевую продукцию с кофеином

Государственная дума утвердила сразу в двух чтениях законопроект, который предусматривает введение акцизного сбора на товары, содержащие кофеин. С соответствующим предложением ранее выступил Минфин, ссылаясь на необходимость закрытия очередной «дыры» в бюджете, однако затем закон отозвали и внесли повторно уже от имени Минздрава – в ведомстве сообщили, что кофеин создаёт серьёзную угрозу для здоровья россиян.

Ранее в России уже ввели акциз на сахаросодержащие напитки и за 3 года он принёс бюджету порядка 50 млрд рублей. По оценкам финансистов, новый сбор за кофеин будет давать такую сумму всего за год – то есть, он будет втрое эффективнее (прибыльнее).

«Задача очень важная, ведь не зря кофе в народе называют не иначе как чёрной смертью. Настало время людей от этой отравы спасать. Вместо чашки кофе намного лучше выпить чашку-другую зелёного чая и мы хотим этим законопроектом как бы подтолкнуть сограждан к здоровому образу жизни, – пояснил один из соавторов законопроекта, член комитета ГД по бюджету Михаил Бескудников. – Доктора Мясникова, насколько я знаю, уже попросили на эту тему выступить, поэтому в ближайшее время ожидаем всю правду про кофе в эфире федерального телевидения. А мы, со своей стороны, закон примем уже до конца ноября, до конца следующей недели максимум».

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