Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1723-й день войны

Минобороны РФ 12 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Спасское и Путивль Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное, Великие Проходы и Погорелое. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Маяки и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка и Никоноровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике воздушно-десантной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Веровка, Курицино, Новопавловка, Сергеевка, Нововикторовка Донецкой Народной Республики и Зоряное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 1 станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Великомихайловка, Малиновка Днепропетровской области и Новорозовка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 8 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вольнянск, Украинка, Матвеевка, Кирово и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 19 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военных аэродромов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 407 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала операции уничтожено: 674 самолета, 284 вертолета, 285458 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31615 танков и других боевых бронированных машин, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36917 орудий полевой артиллерии и минометов, 77034 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в сводке МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.