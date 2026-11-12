В лесах Амазонии обнаружили новый вид рыбы — она обитает всего в трёх известных водоёмах

В бразильской Амазонии обнаружили крошечную рыбу с необычным оранжевым узором. Она оказалась представителем ранее неизвестного науке вида, который назвали Laimosemion laranja. Однако радость открытия омрачил тревожный факт: пока этих рыб удалось найти всего в трёх небольших лесных водоёмах, и все они уже подвергаются воздействию человека. Учёные опасаются, что новому виду грозит исчезновение.

Длина тела Laimosemion laranja не превышает трёх сантиметров. Особенно необычно выглядят самцы: на передней половине их светло-серого тела расположены ряды ярко-оранжевых пятен, а ближе к хвосту они сменяются выразительными угловатыми узорами того же цвета.

Рыбу обнаружила международная группа исследователей, изучавшая пресноводных обитателей бассейна реки Кажари в бразильском штате Амапа. Учёные исследовали небольшие лесные водотоки, когда заметили рыб с непривычной окраской. Их внешний вид заметно отличался от других представителей этой группы, встречавшихся исследователям в регионе.

Однако одной необычной окраски недостаточно, чтобы признать животное новым видом. Поэтому специалисты подробно изучили пропорции тела рыб, количество чешуек и особенности скелета, а затем сравнили их с близкородственными видами. Дополнительный анализ митохондриальной ДНК подтвердил, что перед ними действительно ранее не описанный вид.

Название Laimosemion laranja связано одновременно с внешностью рыбы и местом её обнаружения. Слово «ларанжа» в португальском языке означает «апельсин» или «оранжевый». Кроме того, оно отсылает к названию муниципалитета Ларанжал-ду-Жари, на территории которого обитает новый вид.

Открытие представляет интерес не только из-за необычной окраски. Laimosemion laranja относится к семейству Rivulidae, некоторые представители которого обладают удивительной способностью переживать сезонное пересыхание водоёмов. Их зародыши могут приостанавливать развитие и оставаться в состоянии покоя во влажном иле, пока дожди вновь не наполнят водоёмы водой. Такая стратегия позволяет рыбам существовать в условиях, которые для многих других пресноводных видов оказались бы губительными.

Род Laimosemion особенно интересен исследователям, поскольку представляет одну из пяти независимых эволюционных линий семейства Rivulidae, в которых возник однолетний жизненный цикл. Изучение нового вида поможет лучше понять разнообразие этих рыб и историю их эволюции.

Но главным поводом для беспокойства остаётся чрезвычайно ограниченное распространение Laimosemion laranja. Пока её обнаружили только в трёх небольших лесных водоёмах неподалёку от Ларанжал-ду-Жари. Вся известная территория распространения вида оценивается примерно в 25 квадратных километров.

Причём ни один из обнаруженных водоёмов нельзя назвать полностью защищённым от человеческого воздействия. Один расположен рядом с водами, загрязнёнными наносами от горнодобывающей деятельности. Другой находится непосредственно в городе, где окружающая среда страдает от пластиковых отходов. Дополнительную угрозу представляют вырубка лесов и расширение городской застройки.

Сочетание столь небольшого ареала и многочисленных угроз заставило исследователей сделать тревожный вывод: новый вид, вероятно, соответствует критериям категории «под угрозой исчезновения» Международного союза охраны природы. При этом речь идёт об оценке авторов исследования, а не об уже присвоенном официальном статусе.

Чтобы сохранить места обитания рыбы, учёные предложили расширить границы расположенного поблизости природоохранного резервата Риу-Кажари, включив в него участки, где встречается Laimosemion laranja.

Исследование, опубликованное в журнале Zoosystematics and Evolution, показывает, насколько мало ещё известно о биоразнообразии некоторых районов Амазонии. Даже в небольших лесных водоёмах могут скрываться неизвестные виды, но разрушение их среды обитания способно поставить эти виды под угрозу ещё до того, как учёные успеют их подробно изучить.