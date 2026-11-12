Еврокомиссия рассмотрит петицию о приостановке соглашения об ассоциации с Израилем

Европейская комиссия рассмотрит гражданскую инициативу, призывающую полностью приостановить действие соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем в связи с обвинениями израильских властей в нарушениях прав человека.

Инициатива собрала более 1,1 миллиона подтвержденных подписей граждан ЕС. Необходимые пороговые показатели достигнуты в 12 государствах Евросоюза, что позволяет передать петицию на официальное рассмотрение.

Организаторы кампании обвиняют Израиль в нарушениях международного права, прежде всего в связи с военными действиями в секторе Газы, и требуют прекращения действия соглашения, регулирующего торговые и политические отношения между Израилем и Евросоюзом.

Как ранее Euronews сообщал, кампания преодолела отметку в миллион подписей еще в апреле 2026 года. После проверки подписей организаторы получили возможность официально представить инициативу европейским институтам.

Согласно правилам Европейской комиссии, гражданская инициатива должна собрать не менее миллиона подписей при достижении установленных порогов как минимум в семи странах ЕС. После этого Еврокомиссия обязана изучить предложение и представить мотивированный ответ.

Рассмотрение инициативы не означает автоматического приостановления соглашения с Израилем. Еврокомиссия может предложить соответствующие меры или отказаться от них, объяснив причины своего решения.