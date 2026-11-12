Демократия против военной дисциплины: чем Афины отличались от Спарты

Афины и Спарта, или Лакедемон, являлись наиболее могущественными и влиятельными полисами Древней Греции, соперничающими между собой. Они были противоположны друг другу и по политическому устройству, и по образу жизни, и по своей роли в развитии греческой цивилизации.

Политическое устройство

Афины. В VI в. до н.э. в этом полисе впервые в истории начала складываться демократия, которая и восторжествовала в классический период, в V-IV вв. до н.э. Правда, афинская демократия распространялась далеко не на всех жителей: женщины, метеки и рабы не были ею охвачены. Но граждане, то есть коренные жители мужского пола старше 20 лет, в полной мере наделялись правом участвовать в общественно-политической жизни и защищать свои интересы.

В Афинах существовал орган верховной власти — Народное собрание, или экклесия. Каждый гражданин, участвовавший в нем, имел право обсуждать поставленные там вопросы и вносить свои. Повестку для экклесии готовил Совет пятисот — буле. А важные гражданские или уголовные дела рассматривал Народный суд — гелиэя. Несмотря на то, что афинская демократия была ограниченной, судьбу государства решали не представители одного сословия, а все граждане.

Спарта, наоборот,являлась аристократическим или олигархическим полисом (прим. ред.: «олигархия» в переводе с греческого означает «власть немногих»). Верховная власть в ней принадлежала двум царям — басилевсам, или, как их еще называли, архагетам. На время войны их функции разделялись: один командовал армией, а второй управлял государством. Цари входили в герусию — Совет старейшин, состоявший также из 28 человек возрастом старше 60 лет — геронтов. И царей, и геронтов избирали пожизненно из аристократических родов. Совет старейшин рассматривал уголовные дела и подготавливал вопросы для народного собрания — апеллы. Ни один закон не принимался без одобрения этого собрания, но его участники могли только как можно громче кричать «за» или «против», а законодательной инициативы рядовые спартиаты не имели.

Социальное устройство

Афины. Общество в Афинах состояло из трех категорий: 1) граждане, то есть жители, наделенные всеми правами в данном полисе, 2) метеки, этих прав, несмотря на свою свободу, не имевшие, поскольку были либо вольноотпущенниками, либо приезжими, и 3) рабы, никакими правами не обладавшие, но находившиеся в сравнительно мягких условиях. Граждане являлись единственной категорией полисного населения, которая владела землей. Метеки, даже состоятельные, земельные наделы купить не могли, но свободно занимались ремеслами и торговлей. И граждане, и метеки платили налоги и несли военную службу. Несмотря на то, что получение афинского гражданства было возможным лишь в редчайших случаях, Афины принимали всех желавших переселиться туда.

Спарта. В Спарте также, как в Афинах, наличествовали три группы населения: граждане, свободные неграждане и рабы. Но по своим правам и обязанностям они отличались от афинских жителей. Гражданами, или гомеями, что означает «равные», являлись мужчины старше 30 лет, к которым, собственно, и относилось понятие «спартиаты», или «спартанцы». Они были единственными, кто обладали всеми правами, в том числе владели наследственными земельными наделами. Впрочем, землю спартиаты не обрабатывали, поскольку их главным занятием была военная служба. Другая группа населения Спарты, периэки, были лично свободными жителями, но гражданства не имели, хотя могли владеть собственностью и заниматься ремеслами и торговлей. Наконец, илоты были лишены всех прав, и главным их занятием являлась обработка земли спартиатов.

Законы, установленные примерно в VII в. до н.э. легендарным правителем Ликургом, предписывали равноправие граждан, за соблюдением которого власти строго следили. Институт частной собственности оставался неразвитым, продажа земли отсутствовала, земля и илоты принадлежали государству. Роскошь и накопительство были запрещены, иметь золото и серебро не разрешалось, также как и монеты из этих металлов: деньги в Спарте чеканились из железа. Каждый гражданин должен был жить, прежде всего, тем, что выращивал на своем земельном наделе.

Спартанский социум был устроен по принципу военного лагеря, то есть представлял собой закрытую структуру. Выезжать за пределы своего места жительства гражданам, кроме военных, послов, мореплавателей, запрещалось.

«Отбор детей в Спарте». Авторство: Жан-Пьер Сен-Урс., Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org

Экономика и сельское хозяйство

Афины. Природные условия Аттики — исторической области, в которой находятся Афины — были не слишком благоприятны для ведения сельского хозяйства, поскольку там преобладают горы, почвы каменисты, а климат — жаркий и засушливый. Жители Аттики занимались скотоводством и рыболовством, но возделывать могли только небольшие пахотные долины и прибрежные полосы с мягкой почвой, выращивая ячмень, оливки, виноград, а вот урожаи пшеницы у них были невысокими. Зато на аттической земле имелись богатые месторождения серебра, свинца, мрамора. Поэтому Афины активно торговали с другими греческими полисами, продавая полезные ископаемые, оливковое масло и вино и закупая зерно. Кроме того, в полисе развивались внутренняя торговля и ремесла, что способствовало росту города, а также мореплавание. В V в. до н.э. афинский флот был самым многочисленным в Элладе, а его базой стал крупный порт Пирей. Афиняне плавали на своих судах много и далеко, открывая для себя мир.

Спарта, где, в отличие от Афин, городская жизнь была развита слабо, а сам центр представлял собой несколько объединенных друг с другом сельских поселений, была аграрным государством. В Лаконии, или Лаконике — исторической области, в которой находится Спарта — плодородных земель, особенно в долине протекающей там реки Эврот, было гораздо больше, чем в афинской Аттике. Лакедемоняне выращивали пшеницу, ячмень, оливки, лен, кунжут, виноград, инжир, разводили скот. Самообеспечение этого полиса продуктами, его нацеленность на развитие внутреннего рынка дополнялись искусственным сдерживанием развития ремесел и торговли, что укрепляло замкнутость Спарты, ее отгороженность от остального греческого мира. Главной же сферой, куда направлялись материальные ресурсы воинственной Спарты, была армия.

Образ жизни и воспитание

Афины отличались сложностью и многообразием жизни, способностью воспринимать разнообразные влияния, открытостью к миру. Этот полис прославился как интеллектуальный и культурный центр Древней Греции, где процветали философия, изобразительное искусство, архитектура, литература и театр. Поэтому и образование юных афинян было направлено на развитие гармоничной личности.

Спарта. Консерватизм, в том числе искусственно поддерживавшийся системой запретов, ревностное сохранение своей идентичности, изоляционизм, но также презрение к слабости, стремление укреплять тело и дух – вот особенности спартанского образа жизни. Детей спартанцы, придававшие большое значение воспитанию, растили в строгой дисциплине, приучая их к аскетизму, выносливости, сдержанности, причем это касалось не только мальчиков, но и девочек. Идеалом спартанца был воин, поэтому все, что «отвлекало» от достижения этой цели — философия, литература, искусство, театр — в Спарте большого развития не получило.

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Можно сказать, что Афины и Спарта были не только два непохожих друг на друга полиса, но и два полюса, между которыми пролегло все разнообразие греческих городов-государств.

Автор текста Ирина Кравченко