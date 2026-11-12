Стрельба в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома — четыре человека ранены

Утром в четверг, 12 ноября, в центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел в районе Логан-Серкл, примерно в полутора километрах от Белого дома.

Как пишет Sky News со ссылкой на полицию Вашингтона, обстоятельства стрельбы пока не установлены. Информации о состоянии пострадавших нет.

По данным Associated Press, полиция работает на нескольких участках района. Жителям рекомендовано избегать 1500-го квартала 15-й улицы, где расположены жилые дома, церковь и спортивный центр.

Сведения о подозреваемом и возможных мотивах нападения пока не опубликованы.