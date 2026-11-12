Комплект Lift Ocean ONE превратит любую моторную лодку в катер на подводных крыльях

Норвежская компания Lift Ocean разработала комплект ONE, который превращает любую моторную лодку в небольшой скоростной катер на подводных крыльях.

Комплект состоит из трех частей – трех вертикальных выдвижных мачт с подвижными крыльями внизу. Две из них располагаются по бортам в кормовой и одна в носовой части судна. Также в наборе имеется кронштейн для перемещения двигателя вверх-вниз, чтобы гребной винт постоянно находился в погруженном состоянии. Третий компонент – система управления, объединяющая силовую установку с программным обеспечением.

Когда нет необходимости использовать ONE, крылья поднимаются из воды во избежание обрастания их ракушками, что позволяет перемещаться на лодке по мелководью. При переходе на скоростной режим крылья выдвигаются с помощью пульта управления. Для этого, правда, необходимо сбросить скорость до нуля, либо снизить до минимума.

Набрав необходимую крейсерскую скорость — 40 км/ч, катер «встает на крыло». В зависимости от высоты волн можно выбирать высоту «полета» судна над поверхностью воды. За контроль положения крыльев отвечают радарные модули и двойные GPS-антенны, непрерывно передающие данные на контроллер движения.

Помимо этого, владелец судна может менять тип крыльев в зависимости от того, что ему важнее – производительность, эффективность или простота управления. Предлагаемая Lift Ocean версия ONE рассчитана на катера длиной от 6 до 9 м, шириной не менее 2,4 м и весом до 2,5 тонн.Источник — Lift Ocean