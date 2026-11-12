Минтруд разрешил гражданам не выходить на работу в пятницу 13-го

Министр труда Антон Котяков подписал постановление «О предоставлении работающим гражданам внеочередного оплачиваемого выходного дня в пятницу 13 ноября 2026 года».

Согласно документу россияне, страдающие параскаведекатриафобией, смогут взять отгул в «день неприятностей».

«Может ли нормально работать человек, который ждёт неприятностей и вздрагивает от каждого шороха? Конечно же нет, поэтому принятые меры позволят не только сохранить здоровье наших людей, но и повысить производительность труда», – сказал Котяков.

За немотивированный отказ предоставить сотруднику законный выходной день работодателям грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

—