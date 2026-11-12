 

Минтруд разрешил гражданам не выходить на работу в пятницу 13-го

12.11.2026, 13:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Министр труда Антон Котяков подписал постановление «О предоставлении работающим гражданам внеочередного оплачиваемого выходного дня в пятницу 13 ноября 2026 года». 

Согласно документу россияне, страдающие параскаведекатриафобией, смогут взять отгул в «день неприятностей». 

«Может ли нормально работать человек, который ждёт неприятностей и вздрагивает от каждого шороха? Конечно же нет, поэтому принятые меры позволят не только сохранить здоровье наших людей, но и повысить производительность труда», – сказал Котяков.

За немотивированный отказ предоставить сотруднику законный выходной день работодателям грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.11 / В горе и радости: ученые МФТИ смоделировали поведение лизосомы в обычных и стрессовых условиях

12.11 / На Сахалине запустят первый российский водородный поезд

12.11 / Вредит ли фторированная вода умственным способностям? Исследование длиною в 50 лет

12.11 / Российские ученые разработали цифровую систему для персонализированной реабилитации после пневмонии

12.11 / Последние убежища дикой природы: учёные рассказали о двух необычных атоллах в Тихом океане

12.11 / Кей-поп айдол, с которым встречался замглавы Пентагона, оказался майором разведки КНДР

12.11 / Российские ученые создали микрокапсулы, которые помогут защитить реки от сбросов текстильных и косметических фабрик

12.11 / В США испытали краску для крыш, охлаждающую поверхность ниже температуры воздуха

12.11 / В Индийском океане обнаружили гигантский коралл длиной 1,5 километра

12.11 / Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике