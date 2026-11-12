Учёные обнаружили ДНК смертельно опасного вируса в рукописях возрастом 1000 лет

На страницах знаменитых средневековых рукописей учёные обнаружили ДНК опасного вируса, который поражал домашний скот сотни лет назад. Следы инфекции сохранились не в чернилах, а в самом пергаменте — обработанных шкурах животных, на которых писали до широкого распространения бумаги. Оказалось, что древние книги способны рассказать не только о жизни людей, но и о болезнях их домашнего скота.

Международная группа исследователей под руководством Университетского колледжа Дублина изучила несколько исторических рукописей из Великобритании и континентальной Европы. Среди них оказалось Йоркское Евангелие возрастом около тысячи лет — один из наиболее известных сохранившихся иллюстрированных манускриптов раннего англосаксонского периода. Учёные также исследовали более древний Кембриджский глоссарий, считающийся одним из первых английских словарей.

На нескольких страницах исследователи обнаружили генетические следы вируса овечьей оспы. Это крайне заразное заболевание, способное быстро распространяться среди животных и приводить к массовой гибели, особенно среди молодняка. Даже выжившие овцы могут приносить хозяйству существенные убытки из-за сокращения производства шерсти, мяса и молока.

Присутствие вирусной ДНК в пергаменте указывает на то, что некоторые рукописи изготавливали из шкур заражённых животных. Однако исследователей ожидала и другая находка: следы того же вируса присутствовали в пергаменте из телячьей и козьей кожи.

Поскольку овечья оспа поражает преимущественно овец, этому есть два возможных объяснения. Либо в прошлом вирус иногда заражал другие виды домашнего скота, либо его частицы попадали на шкуры уже во время изготовления пергамента. Пока исследователи не могут однозначно определить, какой вариант верен.

Но средневековые книги оказались лишь частью гораздо более продолжительной истории. Чтобы выяснить, насколько давно существует овечья оспа, учёные исследовали зубы овец бронзового века, обнаруженные на древних скотоводческих поселениях в евразийских степях.

Зубы особенно ценны для подобных исследований, поскольку способны защищать генетический материал от разрушения на протяжении тысячелетий. В них удалось обнаружить древнейшие известные следы вируса овечьей оспы. Их возраст показал, что инфекция поражала домашний скот уже более 3700 лет назад.

Затем учёные сравнили древние образцы вирусной ДНК с генетическими последовательностями современных возбудителей. Результаты позволили приблизительно восстановить историю целого семейства родственных вирусов, вызывающих овечью оспу, козью оспу и нодулярный дерматит крупного рогатого скота.

Согласно расчётам, основные эволюционные линии этих вирусов разделились примерно 11 500–3700 лет назад. Этот продолжительный период совпадает с важными изменениями в истории человечества, включая одомашнивание животных и масштабное перемещение овец из евразийских степей в Европу. Исследователи предполагают, что распространение скотоводства могло способствовать перемещению вирусов между регионами.

Однако самым неожиданным результатом стало другое открытие. Несмотря на тысячелетия существования, геном вируса овечьей оспы изменился сравнительно мало. В отличие от некоторых других вирусов, включая возбудителя натуральной оспы человека, он продемонстрировал поразительную генетическую стабильность.

Это наблюдение может оказаться важным для понимания происхождения заболевания. Если за последние несколько тысяч лет вирус почти не менялся, то ключевые генетические изменения, позволившие ему эффективно заражать овец, вероятно, произошли ещё раньше. Изучение этих изменений в перспективе может помочь исследователям найти новые способы борьбы с инфекцией.

Проблема остаётся актуальной и сегодня. Овечья оспа продолжает наносить серьёзный экономический ущерб животноводству. В частности, авторы исследования обращают внимание на вспышку заболевания в Греции, которая сопровождается значительными потерями для фермеров.

Работа, опубликованная в научном журнале Science Advances, показывает, насколько необычными могут быть источники сведений о древних болезнях. До сих пор исторические рукописи изучали преимущественно ради содержащихся в них текстов и изображений. Теперь выясняется, что материал, на котором они написаны, способен хранить другую историю — историю инфекций, поражавших животных много веков назад.

Исследователи предполагают, что в библиотеках и архивах по всему миру могут находиться тысячи подобных свидетельств. Некоторые из них способны рассказать о давно забытых вспышках заболеваний, от которых почти не осталось других исторических следов.