 

В Турции разбился военный вертолет, погибли четверо военнослужащих

12.11.2026, 21:18, Разное
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Четверо военнослужащих погибли в четверг в результате крушения турецкого военного вертолета S-70 в восточной провинции Малатья. Причины крушения устанавливаются, пишет министерство обороны Турции.

По предварительным сообщениям, вертолет упал в районе Саманкей округа Ешильюрт провинции Малатья. На месте крушения возник пожар, который распространился на расположенный поблизости дом.

На место происшествия были направлены экстренные службы, которые потушили огонь.

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