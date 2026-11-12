В Турции разбился военный вертолет, погибли четверо военнослужащих
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Четверо военнослужащих погибли в четверг в результате крушения турецкого военного вертолета S-70 в восточной провинции Малатья. Причины крушения устанавливаются, пишет министерство обороны Турции.
По предварительным сообщениям, вертолет упал в районе Саманкей округа Ешильюрт провинции Малатья. На месте крушения возник пожар, который распространился на расположенный поблизости дом.
На место происшествия были направлены экстренные службы, которые потушили огонь.