Российские учёные создали масло, которое намазывается как в рекламе

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12.11.2026, 18:15, Разное
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Российские учёные объявили о революционном прорыве в пищевой промышленности: впервые в истории создано сливочное масло, которое равномерно намазывается на хлеб сразу после извлечения из холодильника, а не лежит на нём холодным куском, разрывая мякиш.

Разработка велась в течение 12 лет при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. На исследования были выделены 4,8 млрд рублей, из них 2 млрд – в 2025 году, когда произошёл решающий прорыв.

«До сих пор человечество видело такое масло исключительно в рекламе, и то – это было не масло, а достаточно сомнительная субстанция на основе вазелина. Теперь мы впервые смогли воспроизвести этот эффект в лабораторных условиях. И это именно обычное сливочное масло, практически съедобное», – рассказал руководитель проекта.

Первые партии поступят в продажу в 2028 году. Ожидается, что себестоимость одной упаковки (180 грамм) составит 900-950 рублей. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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