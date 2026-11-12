Остановка сердца в 11 раз чаще: исследователи проверили безопасность энергетиков

Энергетические напитки и добавки со стимуляторами значительно чаще фигурируют в сообщениях об остановке сердца, инфарктах и других серьёзных сердечно-сосудистых нарушениях, чем продукты без подобных веществ. Особенно заметной эта закономерность оказалась среди молодых людей. Однако исследователи предупреждают: обнаруженная связь ещё не доказывает, что именно энергетики стали причиной этих осложнений.

Учёные из США изучили 28 345 сообщений о возможных побочных реакциях, поступивших в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с 2017 по 2025 год. Из них 854 касались энергетиков и пищевых добавок, содержащих кофеин или другие стимуляторы. Остальные 27 491 сообщение относились к продуктам без подобных ингредиентов, включая обычные напитки, витамины, протеиновые батончики и питательные коктейли.

Сравнение выявило существенные различия. В сообщениях о продуктах со стимуляторами остановка сердца упоминалась примерно в 11 раз чаще, а инфаркт — в 4,5 раза чаще. Нарушения сердечного ритма, включая желудочковые аритмии, а также ощущение сердцебиения встречались приблизительно в четыре раза чаще. Учащённый пульс отмечался почти втрое чаще, боль в груди — в 2,7 раза, а обмороки — примерно вдвое.

При этом почти 45% сообщений о сердечно-сосудистых осложнениях, связанных с употреблением продуктов со стимуляторами, приходилось на людей в возрасте от 18 до 34 лет. Сходные закономерности исследователи обнаружили как среди мужчин, так и среди женщин.

Почему молодые люди так часто фигурируют в этих сообщениях, пока неизвестно. Возможно, они чаще употребляют энергетики и стимулирующие добавки. Значение могут иметь и обстоятельства употребления: например, приём перед интенсивными тренировками или сочетание с алкоголем и наркотическими веществами. Кроме того, некоторые люди могут иметь ранее не выявленные заболевания сердца, повышающие восприимчивость к осложнениям. Однако ни одно из этих объяснений пока не подтверждено.

Дополнительные опасения вызывает высокая концентрация кофеина в некоторых продуктах. Согласно научному заявлению Американской кардиологической ассоциации за 2026 год, большинство взрослых обычно могут употреблять до 400 мг кофеина в сутки без существенных опасений за безопасность. Это приблизительно соответствует пяти чашкам обычного чёрного кофе объёмом около 240 мл каждая.

Однако в некоторых энергетических напитках концентрация кофеина на единицу объёма втрое выше, чем в заваренном кофе. В отдельных добавках, предназначенных для употребления перед тренировками, она может превышать кофейную более чем в 12 раз. Поэтому регулярное употребление подобных продуктов способно быстро привести к превышению рекомендуемой суточной дозы.

Ситуацию осложняет и то, что в США энергетические напитки и добавки со стимуляторами относятся к пищевым продуктам или пищевым добавкам, а не к лекарствам. Следовательно, перед продажей они не обязаны проходить столь же строгие проверки безопасности, как медикаменты.

При этом учёные подчёркивают важное ограничение исследования. Обнаруженные различия не означают, что употребление энергетиков увеличивает реальный риск остановки сердца в 11 раз, а инфаркта — в 4,5 раза. Речь идёт исключительно о частоте упоминания этих осложнений среди сообщений о предполагаемых побочных реакциях.

Такие сообщения поступают добровольно от потребителей, медицинских работников и производителей. Исследователи не знают, сколько людей употребляли соответствующие продукты без каких-либо проблем со здоровьем. Неизвестно и то, сколько случаев сердечных осложнений вообще не попало в базу данных. Кроме того, на возникновение нарушений могли влиять сопутствующие заболевания и другие обстоятельства.

Поэтому полученные результаты не позволяют рассчитать вероятность инфаркта или остановки сердца у потребителей энергетиков и установить прямую причинно-следственную связь. Исследование также не выявляет конкретные марки, представляющие повышенную опасность: продукты сравнивались по составу, а не по производителям.

Тем не менее обнаруженная закономерность заслуживает внимания. Ранее врачи уже описывали случаи тяжёлых аритмий и внезапной сердечной смерти после употребления продуктов со стимуляторами, в том числе среди молодых людей без известных факторов риска сердечных заболеваний.

Авторы исследования считают, что необходим более систематический контроль безопасности энергетиков и дальнейшее изучение их возможного влияния на сердце. Они также рекомендуют врачам спрашивать молодых пациентов, обращающихся с жалобами на сердцебиение, боль в груди или обмороки, об употреблении энергетических напитков и стимулирующих добавок.

Предварительные результаты исследования были представлены на научной конференции Американской кардиологической ассоциации в 2026 году. Пока они указывают на потенциальную проблему безопасности, но не дают оснований утверждать, что энергетики непосредственно вызывают зарегистрированные сердечно-сосудистые осложнения.