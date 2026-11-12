 

Иран переизбран в комитет ООН по правам человека и борьбе с терроризмом. Израиль возмущен

12.11.2026, 19:48, Разное
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Генеральная Ассамблея ООН 11 ноября переизбрала Иран в Комитет по программе и координации. На тайном голосовании кандидатуру Исламской республики поддержали 144 государства. Новый трехлетний срок членства Ирана в комитете начнется 1 января 2027 года.

Министерство иностранных дел Израиля резко осудило решение Генассамблеи.

«144 государства в ходе закрытого голосования предоставили Исламской республике Иран место за столом, где определяются мировые приоритеты в области борьбы с терроризмом, разоружения и защиты прав женщин. Режим, который поддерживает терроризм, казнит инакомыслящих, жестоко обращается с женщинами и убивает собственных граждан. И мир вознаграждает его местом за этим столом», – говорится в заявлении израильского МИДа.

«Какое поразительное проявление лицемерия. ООН поучает весь мир в вопросах прав человека, одновременно позволяя их нарушителям участвовать в определении политики в этой области», – подчеркнули в министерстве.

Комитет по программе и координации, в состав которого входят 34 государства, рассматривает программы ООН, оценивает их выполнение и готовит рекомендации по приоритетным направлениям деятельности организации. В его компетенцию входит широкий круг вопросов, включая права человека, положение женщин, разоружение и борьбу с терроризмом. При этом комитет не принимает окончательных решений по этим вопросам.

Иран входит в состав комитета не впервые. Срок его предыдущих полномочий истекает 31 декабря 2026 года. Таким образом, речь идет о переизбрании на очередной трехлетний срок, а не о предоставлении Исламской республике нового места в структуре ООН.

Вместе с Ираном в комитет были избраны еще 18 государств, включая Израиль, США, Великобританию, Германию, Индию и Японию.

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