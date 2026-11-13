Лён вместо стекловолокна: ферментная подготовка повышает совместимость с пластиком

Учёные из Ивановского государственного политехнического университета и Института химии растворов РАН нашли способ сделать льняное волокно более пригодным для современных композитных материалов. Лён как наполнитель для пластиков привлекателен тем, что это возобновляемое и относительно дешёвое сырьё. Но у него есть слабое место: растительные волокна активно поглощают влагу. Из-за этого в композите могут оставаться пустоты, со временем накапливается вода, ухудшается сцепление волокна с полимером, и материал стареет быстрее. Особенно это важно для деталей сложной формы, где натуральные волокна всё чаще рассматривают как более гибкую альтернативу стеклянным и углеродным наполнителям.

Исследователи предложили готовить льняное волокно не «начисто», а избирательно. В растении целлюлозные волокна скреплены природными «связками» из пектинов, гемицеллюлоз, белков и лигнина. Эти вещества во многом отвечают за гидрофильность и закрывают поры. Если обработать волокно ферментами, можно частично разрыхлить эту природную упаковку и открыть внутренние каналы, чтобы туда легче проникало маловязкое полимерное связующее — олигоэфиракрилат МГФ-9. Именно такое связующее на первой стадии двухстадийного формования должно заполнить поры волокна и тем самым снизить его способность впитывать влагу в готовом композите.

В экспериментах использовали два вида льняного сырья — более очищенное трепаное волокно и более засорённое декортицированное — и семь ферментных препаратов разного действия. Это ферменты, разрушающие пектин, гемицеллюлозы, белки и другие нецеллюлозные компоненты. Учёные измеряли размеры ферментных молекул: оказалось, что для работы важна не только «специализация» фермента, но и его способность проникать в тонкие поры. Слишком крупные белковые комплексы действуют в основном снаружи, а для внутренней структуры волокна нужны частицы размером примерно до 35 нанометров.

Лучший результат дала композиция на пектиназно-маннаназной основе с добавлением протеазы — фермента, разрушающего белки. А вот добавлять в смесь пектинэстеразу и ксиланазу оказалось нецелесообразно: итоговое поглощение связующего не улучшалось. Это важный практический вывод: для льняного волокна полезно не «снять всё подряд», а точно подобрать набор ферментов. Слишком глубокая или неправильная очистка может не помочь, а навредить.

Эффект получился заметным. В исходном состоянии волокно удерживало около 250 мг связующего на грамм для декортицированного сырья и около 462 мг/г для трепаного. После лучшей ферментной обработки сорбционная ёмкость выросла в 3,9 раза для декортицированного волокна и в 2,2 раза для трепаного. Учёные также построили математическую модель, которая связывает количество поглощённой смолы с остатками пектина и гемицеллюлоз. Выяснилось, что остаточный пектин влияет сильнее всего, а у гемицеллюлоз эффект сложный: их полное удаление не всегда полезно, важен определённый баланс.

Для обычного потребителя это означает, что натуральные композиты могут стать практичнее: меньше пустот — меньше влагопоглощения, выше прочность и долговечность изделий. Для промышленности это путь к более дешёвым и экологичным материалам, где лён может частично заменять синтетические волокна. Пока речь идёт о лабораторно отработанной технологии, но результаты показывают, что управлять свойствами льняного волокна можно не «химией наобум», а точной биотехнологической настройкой.

Исследование опубликовано в журнале «Химия растительного сырья»

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