Автономный робот впервые самостоятельно построил объект в космосе

Инженеры из Калифорнийского технологического института успешно испытали на орбите прототип строительного робота с высокой степенью автономности. Он сумел собрать несколько фрагментов будущей экспериментальной антенны. Заработает она еще очень нескоро, но за проектом стоят большие деньги и еще большие задачи от DARPA – гонка по застройке околоземного пространства выходит на новый уровень.

Робот создан в рамках проекта ASTRA, цель которого — автономное создание натяжных конструкций в космосе. Они предельно просты – трубки из композита, алюминиевые уголки и светоотражающая пленка. Каждая операция по сборке выполняется по строгому сценарию, который предварительно отрабатывается на макете на Земле, с учетом возникающих на орбите сложностей.

ASTRA, в свою очередь, является частью масштабной программы NOM4D по строительству в космосе действительно больших сооружений. Идея в том, чтобы выводить на орбиту ящики с плотно упакованными запчастями – это куда проще, чем пытаться защитить от перегрузок уже собранные сложные конструкции. Да и места запчасти занимают меньше, а сам робот и вовсе крохотный на фоне тех сооружений, которые ему предстоит возвести. Подобно пауку, он сможет собирать гигантские многокилометровые ажурные конструкции, по которым и будет перемещаться сам в процессе стройки.

Пока же речь идет об отработке самих принципов такого строительства, которое куда сложнее, чем кажется. В частности, связь с роботом доступна лишь в течение нескольких 15-минутных сеансов в сутки, так что темпы стройки и возможности реагирования на нештатные ситуации очень ограничены. С другой стороны, эксплуатировать робота-строителя в космосе куда безопаснее и дешевле, чем поручить такую работу людям на постоянной основе.

Источник — Caltech