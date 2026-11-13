Казанские ученые создали систему, которая решает проблему помех между антеннами

Универсальная антенная система от разработчиков КНИТУ-КАИ позволяет плотно размещать несколько слабонаправленных антенн на ограниченном участке без риска искажений сигнала.

Ситуация, когда излучение одной из антенны не создает помех соседним устройствам называется электромагнитной совместимостью. Для устранения взаимной связи близко расположенных антенн на практике используются различные приемы: применяют дополнительные антенные элементы, электромагнитные экраны, ребристые структуры и другие не менее сложные решения. Они требуют места для размещения, усложняют систему, а также негативно влияют на собственные свойства каждой из антенн.

Ученые КНИТУ-КАИ нашли практичное решение этой инженерной проблемы, сочетающее высокую эффективность, компактность и простоту реализации. Профессор кафедры радиофотоники и микроволновых технологий Юрий Седельников вместе со своим студентом доработал конструкцию антенны. Ключевым элементом новшества стал низкопрофильный электропроводящий шлейф, который крепится непосредственно к одной из антенн на определенной высоте. Этот шлейф в значительной мере ослабляет нежелательную связь антенн, одновременно практически не влияя на их направленные свойства.

Уникальность новой разработки ученых КНИТУ-КАИ базируется на нескольких факторах, главным из которых является высокая развязка со снижением коэффициента связи до −25…−40 дБ — это означает почти полное подавление помех. Также к плюсам инженерного решения относятся простота и технологичность конструкции, в которой стержень или трубка из проводящего материала (меди или алюминия) крепится к антенне пайкой, сваркой или винтовым зажимом. Система универсальна и работает в любых конфигурациях, когда обе развязываемые антенны могут быть различного типа: штыревыми, спиральными, шлейфовыми и др.

Практическая значимость разработки в том, что система позволяет плотно размещать антенны на ограниченных площадках без потери качества работы. Это решение востребовано в различных задачах радиосвязи.

Нашей целью было не только обеспечить требуемую развязку слабонаправленных антенн в условиях размещения на ограниченных площадках, но и минимизировать искажения их основных характеристик, ‑ говорит руководитель разработки, профессор Юрий Седельников.

Техническое решение признано новым, промышленно применимым и обладающим изобретательским уровнем. Разработка казанских ученых защищена патентом RU 2 872 596 C1.

Фото: КНИТУ-КАИ

Источник: Минобрнауки России