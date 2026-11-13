 

Суд в Испании приостановил деятельность неонацистской организации, обвинявшей Израиль в геноциде

13.11.2026, 7:48, Разное
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Судья следственного суда №1 испанского Хихона в четверг, 12 ноября, постановила полностью приостановить деятельность ультраправой организации «Нуклео Насьональ» (Núcleo Nacional), закрыть и опечатать ее штаб-квартиры в Мадриде, Бургосе и Вальядолиде, а также заблокировать ее аккаунты в социальных сетях и банковский счет.

Организации, распространявшей антисемитскую пропаганду, обвинявшей Израиль в геноциде в секторе Газа и утверждавшей, что он стоит за мусульманской иммиграцией в Европу, предъявлено обвинение как юридическому лицу.

Решение было принято после того, как в пятницу, 6 ноября, полиция задержала 14 членов организации в семи провинциях страны. В ходе 12 обысков, в том числе в центральном офисе в Мадриде, было изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, холодное оружие и электрошокеры. Судья считает, что действия подозреваемых могут быть квалифицированы как разжигание ненависти, создание незаконного объединения и незаконное хранение оружия, однако подчеркнула, что квалификация является предварительной.

Десять задержанных были освобождены 8 ноября под меры пресечения: у них изъяты паспорта, им запрещено покидать Испанию и предписано еженедельно, по пятницам, являться в суд.

Среди задержанных – генеральный секретарь организации Энрике Лемус, основатель партии «Национальный ноябрь», через которую «Нуклео Насьональ» намеревалась участвовать в выборах, а также Альберто Гонсалес де Хуан по прозвищу Пугилато, ранее привлекавшийся к ответственности за преступления на почве ненависти.

По мнению судьи, под видом культурно-спортивного объединения «Нуклео Насьональ» действовала как военизированная структура.

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