Где искать недостающие окаменелости: ученые составили карту пробелов в истории жизни на Земле

Ископаемые остатки дают необыкновенную возможность заглянуть в далекое прошлое Земли и узнать о животных, растениях и экосистемах, существовавших миллионы лет назад. Но ископаемая летопись рассказывает лишь часть истории. Окаменение — исключительно редкое явление, поэтому сохранилась крошечная часть организмов, когда-то живших на планете. Даже если остатки сохранились, ученые найдут их только там, где содержащие их слои горных пород доступны для изучения сегодня.

В итоге наше представление о доисторической жизни содержит существенные пробелы. В одних геологических периодах и регионах найдено множество ископаемых, что позволило подробно описать тамошнюю жизнь. Другие периоды и регионы остаются в значительной степени неисследованными. Раскопки требуют значительного времени и ресурсов, поэтому знание мест поиска может существенно повлиять на обнаружение новых свидетельств древней жизни.

Новый инструмент для поиска

Для решения этой проблемы Томас А. Нойбауэр из Баварских государственных коллекций естественной истории (SNSB) и Матиас Харцхаузер из Венского музея естественной истории разработали инструмент для руководства исследованиями ископаемых. Два палеонтолога проанализировали географическое распределение находок животных, населявших мелководные морские среды за последние 540 миллионов лет. Впервые они также нанесли на карту регионы мира, где информация об ископаемых отсутствует, — это дает более четкое представление о том, где возможны будущие открытия.

Как строили карту

Для создания карты исследователи изучили данные Палеобиологической базы данных (PBDB) — ведущего в мире свободно доступного хранилища информации об ископаемых. База содержит значительную часть палеонтологических данных, опубликованных учеными со всего мира.

На основе этих данных команда реконструировала места обнаружения ископаемых из древних мелководных морских сред на протяжении всей истории Земли. Они также изучили, как развивались исследования ископаемых на протяжении десятилетий и столетий, измеряя, как часто исследования в разных регионах давали новую научную информацию.

Затем исследователи сравнили эти данные с геологической информацией из базы Macrostat. Это позволило оценить не только места, где окаменелости уже найдены, но и то, где подходящие горные породы могут дать возможности для заполнения важных пробелов в палеонтологической летописи.

Где скрываются пропавшие окаменелости

Анализ выявил удивительный дисбаланс в нашем понимании доисторической жизни. Ранний мезозой (примерно от 252 до 66 миллионов лет назад) и палеозой (примерно от 539 до 252 миллионов лет назад) уже изучены обширно. По мнению исследователей, дополнительные находки ископаемых из этих периодов вряд ли приведут к существенному увеличению научных знаний в ближайшем будущем.

Наибольшие возможности для расширения палеонтологической летописи, возможно, лежат в более поздней геологической истории. Хотя ученые уже собрали обширные данные о кайнозойской эре (начавшейся 66 миллионов лет назад), анализ показывает: ее мелководные морские отложения все еще содержат значительный неиспользованный потенциал для обнаружения ископаемых.

Изображение: палеогеографическая карта среднего миоцена, приблизительно 15 миллионов лет назад, иллюстрирующая период с относительно низкой плотностью находок, но высоким потенциалом для новых открытий. Автор: Томас Нойбауэр, SNSB.