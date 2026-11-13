Геофизик КФУ помогла раскрыть секрет, почему метеориты Атакамы не разрушаются миллионы лет

Международная группа ученых, в составе которой работала ведущий научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Диляра Кузина, изучила каменные метеориты, найденные в северной части чилийской пустыни Атакама. Среди них были обнаружены уникальные экземпляры возрастом более 2 миллионов лет.

Образцы были предоставлены Европейским центром исследований и образования в области геологических наук и окружающей среды (CEREGE, Франция) и Институтом геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук.

Вместе с коллегами из CEREGE мы отобрали образцы, соответствовавшие определенным критериям, чтобы обеспечить репрезентативность выборки, – рассказывает Д. Кузина. – Метеориты должны были относиться к разным группам, иметь вес не менее 100 граммов и расстояние между местами их находок должно было составлять более 400 метров.

Чтобы узнать земной возраст метеоритов, французские ученые измерили содержание в них радиоактивного изотопа хлор-36 (36Cl). Он образуется под действием космических лучей, пока метеорит летит в космосе, а после падения на Землю постепенно распадается. Чем меньше хлора-36 осталось, тем дольше «гость из космоса» находится на поверхности.

Я частично участвовала в пробоподготовке образцов для этих измерений, – говорит ученый КФУ. – Все 49 метеоритов были обыкновенными хондритами, но их земной возраст оказался очень разным. Одни пролежали на поверхности нашей планеты, к примеру, 85 тысяч лет, а другие – более 2 миллионов лет. Для сравнения, метеориты из Сахары, пустынь Омана и Саудовской Аравии, иранской пустыни Лут и с австралийской равнины Налларбор обычно имеют земной возраст от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет. Атакама же хранит космический материал, упавший на Землю еще до появления человека современного типа.

Исследования частично проводились в рамках проекта РНФ «Выветривание метеоритов из пустыни Атакама: оценка магнитными методами» (рук. Д. Кузина), а также были поддержаны Французской национальной программой.

Выветривание – разрушение породы под воздействием солнца, ветра, перепадов температур в пустыне Атакама идет достаточно медленно, – объясняет Диляра Кузина. – Секрет долгой сохранности метеоритов – в исключительно сухом и стабильном климате Атакамы, которая остается пустыней уже миллионы лет. Район Каламы чуть влажнее южных частей пустыни, поэтому метеориты здесь в среднем «моложе». Тем не менее, даже этот район превосходит все остальные пустыни планеты как по возрасту находок, так и по их плотности: систематический поиск дал 38 метеоритов на квадратный километр. Зона поиска составляет примерно 550 квадратных километров. На этом участке найдено уже более 1,5 тысяч «небесных камней». По нашим оценкам, в районе Каламы может оставаться еще более 20 тысяч ненайденных метеоритов.

Ученые также показали, что степень выветривания метеорита зависит не от того, сколько он пролежал на Земле, а от его исходной пористости. Пористость, в свою очередь, определяется ударными событиями, которые «камень» пережил, еще будучи в составе родительского астероида.

Главная цель исследователей – смоделировать изменения потока внеземного вещества на Землю за последние миллионы лет, чтобы спрогнозировать, каким он может быть в будущем.

Результаты исследования 49 метеоритов, найденных в районе Калама, опубликованы в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Фото: КФУ

Источник: Минобрнауки России