 

ВСУ — ночью перехвачены 80 БПЛА. МО РФ — сбиты 1198 БПЛА, атакован НПЗ, есть жертвы

13.11.2026, 8:48, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 117 ударных БПЛА (из них – 63 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 80 беспилотников (в том числе 39 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 24 локациях и падения обломков в 10 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Ровненской, Харьковский, Винницкой и Сумской областях, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 1198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря. В частности, был атакован НПЗ в Волгограде, есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. Это была одна из самых интенсивных ночных атак со стороны ВСУ почти за пять лет войны.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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