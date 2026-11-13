 

Препарат для разжижения крови неожиданно замедлил остеоартроз: что показали опыты на мышах и обезьянах

13.11.2026, 9:45, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Остеоартроз — самая распространенная болезнь суставов: они становятся болезненными и скованными, а хрящ, смягчающий концы костей, разрушается. Одобренных лекарств, которые могли бы замедлить или остановить болезнь, пока нет. Но появилась многообещающая разработка из неожиданного источника — препарата для разжижения крови.

Как искали лекарство

Исследователи под руководством Чуань-цзю Лю из отделения ортопедии и реабилитации Медицинской школы Йельского университета проверили библиотеку примерно из 1000 одобренных препаратов на способность подавлять воспалительные сигналы, лежащие в основе остеоартроза.

Воспаление обычно помогает организму реагировать на травму, но длительное вялотекущее воспаление в суставах способствует постепенному разрушению хряща.

Неожиданная находка

Из 980 протестированных препаратов три подавляли два ключевых воспалительных сигнала, участвующих в развитии остеоартроза. Дальнейшие исследования оставили один — дабигатран, антикоагулянт для предотвращения тромбов и инсультов.

Чтобы понять, как он действует на пораженные суставы, препарат проверили на мышах и макаках с хирургически вызванным остеоартрозом. Мышам его вводили прямо в пораженные суставы, макаки получали его перорально.

Что показали опыты

Результаты, опубликованные в Science Translational Medicine, обнадеживают. У мышей дабигатран уменьшил повреждение хряща и признаки воспаления суставов, животные меньше чувствовали боль и двигались свободнее.

У макак препарат помог сохранить хрящевую ткань и улучшил способность ходить. Также наблюдалось уменьшение аномального затвердевания кости под хрящом.

Как это работает

Чтобы объяснить эффект, исследователи изучили, как дабигатран вмешивается в воспалительные процессы. Оказалось, он действует на белок BIG2, который помогает контролировать движение рецепторов на поверхности клеток. Эти рецепторы принимают химические сигналы, вызывающие воспаление.

Дабигатран по-разному воздействовал на два рецептора — TNFR1 и IL-1R1 — и тем самым уменьшал воспаление. Он способствовал высвобождению TNFR1 из клеток и провоцировал расщепление IL-1R1, что снижало чувствительность клеток к обоим воспалительным сигналам.

Авторы исследования называют такую скоординированную регуляцию доступности рецепторов ранее неизвестным подходом к подавлению воспалительной сигнализации и восстановлению гомеостаза хондроцитов.

Что впереди

Результаты пока на ранней стадии. Лечение не тестировалось на людях с остеоартрозом, и есть опасения, что дабигатран может вызвать кровотечение. Перед клиническим применением потребуются всесторонние исследования безопасности — оценка риска инфекций и кровотечений, а также долгосрочной переносимости.

Итоги работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Изображение: разработано Мagnific.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.11 / Суд в Лондоне признал двух иранцев виновными в слежке за журналистами и произраильским юристом

13.11 / «Преследуют за гетеросексуальную ориентацию»: Россия признала Дженсена Хуанга узником совести

13.11 / Международный день слепых

13.11 / ВСУ — ночью перехвачены 80 БПЛА. МО РФ — сбиты 1198 БПЛА, атакован НПЗ, есть жертвы

13.11 / Магия цифр и человек в ящике: триллер «12 12 12» прячет вековые клише за тремя временными линиями

13.11 / Где искать недостающие окаменелости: ученые составили карту пробелов в истории жизни на Земле

13.11 / Геофизик КФУ помогла раскрыть секрет, почему метеориты Атакамы не разрушаются миллионы лет

13.11 / Автономный робот впервые самостоятельно построил объект в космосе

13.11 / Суд в Испании приостановил деятельность неонацистской организации, обвинявшей Израиль в геноциде

13.11 / Ученые ТПУ разработали накопитель водорода на основе гидрида магния и 2D-материалов

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике