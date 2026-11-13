Препарат для разжижения крови неожиданно замедлил остеоартроз: что показали опыты на мышах и обезьянах

Остеоартроз — самая распространенная болезнь суставов: они становятся болезненными и скованными, а хрящ, смягчающий концы костей, разрушается. Одобренных лекарств, которые могли бы замедлить или остановить болезнь, пока нет. Но появилась многообещающая разработка из неожиданного источника — препарата для разжижения крови.

Как искали лекарство

Исследователи под руководством Чуань-цзю Лю из отделения ортопедии и реабилитации Медицинской школы Йельского университета проверили библиотеку примерно из 1000 одобренных препаратов на способность подавлять воспалительные сигналы, лежащие в основе остеоартроза.

Воспаление обычно помогает организму реагировать на травму, но длительное вялотекущее воспаление в суставах способствует постепенному разрушению хряща.

Неожиданная находка

Из 980 протестированных препаратов три подавляли два ключевых воспалительных сигнала, участвующих в развитии остеоартроза. Дальнейшие исследования оставили один — дабигатран, антикоагулянт для предотвращения тромбов и инсультов.

Чтобы понять, как он действует на пораженные суставы, препарат проверили на мышах и макаках с хирургически вызванным остеоартрозом. Мышам его вводили прямо в пораженные суставы, макаки получали его перорально.

Что показали опыты

Результаты, опубликованные в Science Translational Medicine, обнадеживают. У мышей дабигатран уменьшил повреждение хряща и признаки воспаления суставов, животные меньше чувствовали боль и двигались свободнее.

У макак препарат помог сохранить хрящевую ткань и улучшил способность ходить. Также наблюдалось уменьшение аномального затвердевания кости под хрящом.

Как это работает

Чтобы объяснить эффект, исследователи изучили, как дабигатран вмешивается в воспалительные процессы. Оказалось, он действует на белок BIG2, который помогает контролировать движение рецепторов на поверхности клеток. Эти рецепторы принимают химические сигналы, вызывающие воспаление.

Дабигатран по-разному воздействовал на два рецептора — TNFR1 и IL-1R1 — и тем самым уменьшал воспаление. Он способствовал высвобождению TNFR1 из клеток и провоцировал расщепление IL-1R1, что снижало чувствительность клеток к обоим воспалительным сигналам.

Авторы исследования называют такую скоординированную регуляцию доступности рецепторов ранее неизвестным подходом к подавлению воспалительной сигнализации и восстановлению гомеостаза хондроцитов.

Что впереди

Результаты пока на ранней стадии. Лечение не тестировалось на людях с остеоартрозом, и есть опасения, что дабигатран может вызвать кровотечение. Перед клиническим применением потребуются всесторонние исследования безопасности — оценка риска инфекций и кровотечений, а также долгосрочной переносимости.

Итоги работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Изображение: разработано Мagnific.