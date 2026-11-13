Суд в Лондоне признал двух иранцев виновными в слежке за журналистами и произраильским юристом

Суд присяжных в Королевском суде Вулиджа в Лондоне в четверг, 12 ноября, признал граждан Ирана Мостафу Сепахванда (41) и Фархада Джавади Манеша (46) виновными в содействии иностранной разведке по закону о национальной безопасности.

Сепахванд также осужден за подготовку к совершению тяжкого насильственного преступления, тогда как Манеш по этому обвинению оправдан. Третий обвиняемый, 57-летний Шапур Галехали Хани Нури, оправдан полностью. Приговор будет оглашен 17 декабря в Центральном уголовном суде Олд-Бейли.

В ходе шестинедельного процесса было установлено, что с августа 2024 года по март 2025 года осужденные вели слежку за журналистами лондонского персоязычного телеканала Iran International Моджтабой Пурмохсеном и Камбизом Хоссейни, а также за Джонатаном Тернером, одним из основателей организации UK Lawyers for Israel. Они посещали адреса, связанные с объектами слежки, снимали фото и видео и собирали о них информацию в интернете, в том числе с помощью ChatGPT. Из Ирана они получили подробные досье с фотографиями целей, рабочими адресами, описанием автомобилей и даже кличками домашних животных.

По версии обвинения, Сепахванд был готов перейти от слежки к нападению: он сообщил своему куратору в Иране, что «прикончит» одну из целей за 150 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, ему обещали «уладить» его судимость за кражу в Иране. По данным британской полиции, указания он получал от Корпуса стражей исламской революции или посредников иранской разведки. Довод Сепахванда о том, что он действовал под давлением, обвинение назвало надуманным.

Оба осужденных прибыли в Великобританию нелегально и получили убежище: Сепахванд въехал в страну в кузове грузовика в 2016 году, Манеш – на лодке в 2019 году. Их задержали в мае 2025 года.

По данным лондонской полиции, это уже четвертое за последние годы дело о прямых угрозах иранским журналистам в Великобритании.