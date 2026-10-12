В России поступили в оборот золотые червонцы номиналом 10 тысяч рублей

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила о начале чеканки на Петербургском монетном дворе золотых монет достоинством 10 тысяч рублей.

«В каждом червонце будет один грамм золота, что обеспечит полное доверие к рублю как внутри России, так и в других странах. Уверена, что уже скоро наши граждане положительно оценят принятое решение», – сказала Набиуллина.

Первая партия золотых рублей уже поступила в обращение, а до конца года ЦБ планирует выпустить не менее 40 тысяч монет. По прогнозам экспертов, возврат к передовым дореволюционным стандартам сделает рубль самой крепкой валютой в мире.

«Уже сейчас мы фиксируем кратный рост интереса зарубежных инвесторов к золотым червонцам, так как мировая экономика переживает не самые простые времена», – цитирует «Коммерсантъ» главного аналитика «Сбера» Александра Столыпина.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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