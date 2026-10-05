 

В РФ создателя «Масяни» Олега Куваева, проживающего в Израиле, заочно осудили на 4 года колонии

05.10.2026, 11:00, Разное
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5 октября Невский районный суд в Санкт-Петербурге заочно назначил создателю мультфильма «Масяня» Олегу Куваеву наказание по делу «об уклонении от обязанностей иностранного агента и публичных призывах к действиям против безопасности РФ» в виде четырех лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Куваева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ), а также ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), отмечает ТАСС.

Прокуратура запрашивала 5 лет и 11 месяцев.

Напомним, что в декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Незадолго до того, министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него художника-мультипликатора Куваева как одного из тех, кто выступал против проведения «специальной военной операции» – войны РФ против Украины.

11 июля 2022 года автор культовой «Масяни» Олег Куваев, с 2006 года живущий в Израиле, выпустил 162-й эпизод сериала – «Санкт-Мариубург». В подводке к эпизоду, в котором «Китай нападает на Россию», написано «Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну». До и после этого художник еще не раз обращался к теме войны в Украине и жизни в РФ во время войны. Многим памятен 160-й эпизод, где Масяня проносит в Кремль Путину вакидзаси (короткий японский меч) «для единственного хорошего решения».


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