В правительстве объяснили, почему нельзя говорить о «повышении» тарифов на ЖКХ: «Цены стабилизировали до справедливых значений»

В правительстве призвали местные власти и правоохранительные проконтролировать СМИ, чтобы исключить появление в них некорректных формулировок о якобы «повышении» тарифов на ЖКХ после выборов. На самом деле, как утверждают в комиссии по ценообразованию в коммунально-жилищной сфере, цены были «стабилизированы до справедливых значений».

«Корректные слова здесь: оптимизация, стабилизация, в крайнем случае – коррекция, – пояснил замглавы комиссии Арсений Копылов. – «Повышение» – некорректный термин, который используют сейчас люди без специального образования, которые не до конца понимают, как всё работает в экономической системе. Журналисты, я считаю, вдвойне должны нести ответственность за то, какие слова они выбирают».

Чиновник добавил, что главная цель поставщиков жилищно-коммунальных услуг – не «устраивать коммунизм», а зарабатывать деньги.

«Если фирме не выгодно становится эти самые услуги поставлять народонаселению, то чего вы ждёте? Фирма вам ручкой помашет и другим бизнесом займётся, а вы без электричества и воды сидеть будете. Так работает экономика», – сказал он.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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