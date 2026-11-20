В Польше упали две российские ракеты и БПЛА. Трамп — «Путин запустил их по ошибке»

Утром 20 ноября в двух приграничных регионах Польши – Люблинском и Подкарпатском воеводствах – была объявлена воздушная тревога в связи с массированным ударом РФ по территории Украины. Как сообщил впоследствии глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, на польской территории упали три российских воздушных объекта: две ракеты и БПЛА.

В связи с нарушением воздушного пространства премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание с участием членов кабинета министров, военного командования и руководителей спецслужб. Глава правительства отметил, что произошедшее «не выглядит как случайность», и высказал мнение, что вторжение в воздушное пространство страны стало преднамеренной провокацией, связанной с проходящими вблизи маневрами «коалиции желающих», в которых задействованы польские военнослужащие.

«Мы точно знаем, что то, что упало на польской земле, прилетело из России», – подчеркнул Туск, указав, что эту позицию разделяют и международные союзники Варшавы, в том числе генеральный секретарь NАТО.

Между тем президент США Дональд Трамп, комментируя инциденты с падением российских беспилотников и ракет на территории Польши, заявил: «Путин запустил в Польшу беспилотники и пару небольших ракет по ошибке».