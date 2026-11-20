Впервые обнаружен «тёмный магический гриб»: он скрывает потенциально смертельную опасность

Учёные обнаружили гриб, который объединяет два свойства, прежде считавшихся несовместимыми: он вырабатывает галлюциногенное вещество псилоцибин и одновременно содержит опасные яды, характерные для одних из самых смертоносных грибов на планете. Это открытие не только удивило биологов, но и поставило под сомнение один из признаков, по которым некоторые грибники пытаются распознавать грибы с психоактивными веществами.

Необычный гриб получил неофициальное название «тёмный магический гриб». Речь идёт о виде Galerina indica, впервые обнаруженном в Индии более десяти лет назад. Однако его удивительные свойства раскрылись только после того, как исследователи изучили экземпляры, найденные во влажных лесах Флориды. Грибы росли на покрытом мхом стволе пальмы.

Особенность находки заключается в сочетании двух совершенно разных групп веществ. Псилоцибин известен прежде всего своим психоделическим действием: он способен изменять восприятие, мышление и эмоциональное состояние человека. Аматоксины, напротив, представляют собой чрезвычайно опасные яды. Именно они ответственны за смертельные отравления бледной поганкой.

До сих пор учёные не встречали грибов, способных производить одновременно и псилоцибин, и аматоксины. Поэтому, когда химический анализ Galerina indica показал присутствие обоих веществ, исследователи поначалу не поверили результатам.

«Мы знали, что такое возможно, но старались не радоваться раньше времени, пока не проведём более тщательный анализ», — рассказал биолог Эндрю Куник из Гарвардского университета, который занимался исследованием во время обучения в Университете Флориды.

Дополнительные проверки подтвердили находку. Но возник новый вопрос: каким образом гриб приобрёл способность производить настолько разные вещества?

Чтобы разобраться, учёные расшифровали его геном. Выяснилось, что необычные химические способности гриба, вероятно, связаны с редким эволюционным механизмом — горизонтальным переносом генов.

Обычно организмы получают гены от своих предков. Однако иногда генетический материал может передаваться между организмами, не связанными отношениями родителя и потомка. В результате получатель приобретает новые способности, которых прежде у него не было.

Соавтор исследования, миколог Брин Дентингер из Университета Юты, сравнил этот процесс с рукопожатием, после которого часть ДНК одного человека каким-то образом встроилась бы в геном другого.

По мнению исследователей, предки Galerina indica уже умели производить аматоксины, а способность синтезировать псилоцибин приобрели позднее благодаря переносу генов. Более того, другая эволюционная линия грибов того же рода, по-видимому, независимо получила аналогичную способность.

Два независимых случая горизонтального переноса генов, связанных с производством подобных веществ, в пределах одного рода грибов — исключительно необычная ситуация.

Но зачем грибу понадобилось такое сочетание?

Одно из возможных объяснений связано с защитой от животных. Аматоксины могут отпугивать существ, питающихся грибами, хотя их точная экологическая роль пока не установлена. Назначение псилоцибина в природе также остаётся загадкой.

Исследователи предполагают, что сочетание нескольких химических веществ может обеспечивать более разнообразную защиту от поедания. Однако пока это лишь гипотеза: конкретных преимуществ подобной комбинации учёные ещё не выяснили.

У открытия есть и практическое значение. При повреждении Galerina indica на его поверхности появляются синие пятна. Такое посинение известно у некоторых грибов, содержащих псилоцибин, и связано с химическими превращениями этого вещества.

Некоторые сборщики грибов могут ошибочно воспринимать подобную реакцию как признак того, что перед ними псилоцибиновый гриб, а не опасный ядовитый вид. Но Galerina indica показывает, насколько ненадёжным может быть такое предположение.

Само по себе посинение совершенно не гарантирует отсутствия смертельно опасных токсинов.

При этом исследователи подчёркивают важную оговорку: пока неизвестно, содержатся ли аматоксины в Galerina indica в количествах, достаточных для тяжёлого или смертельного отравления человека. Поэтому называть именно этот вид доказанно смертельным было бы преждевременно.

Тем не менее находка показывает, что граница между галлюциногенными и ядовитыми грибами не столь однозначна, как считалось раньше. Один и тот же гриб может производить обе группы веществ, а внешние признаки не позволяют надёжно судить о его безопасности.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Current Biology.