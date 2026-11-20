Израильский дрон Air 120D может самостоятельно доставлять грузы весом до 250 кг

Уже более двух лет израильская компания Air занимается разработкой грузовых беспилотников. Ее новое изделие класса eVTOL – БПЛА Air 120D с вертикальным взлетом и посадкой предназначено для доставки грузов весом до 250 кг в интересах Министерства войны США.

Беспилотник также смогут использовать коммерческие операторы для организации грузоперевозок на средние расстояния. Он располагает просторным грузовым отсеком объемом 2 кубометра, оснащен автономной системой управления и может работать без участия пилота.

Одно из главных достоинств грузового eVTOL-беспилотника – возможность вертикально взлетать и садиться на небольшие площадки. Первая серийная машина в апреле текущего года совершила демонстрационный полет во Флориде. В будущем Air 120D смогут снабжать удаленные военные базы и выполнять гуманитарные миссии. Серийное производство будет развернуто на территории США.Источник — Interesting engineering