ВАК аннулировала 50 тысяч научных работ за ссылки на признанную экстремистской Википедию

Высшая аттестационная комиссия при министерстве науки и высшего образования Российской Федерации объявила о завершении масштабной проверки диссертаций, защищённых за последние 30 лет. По итогам работы комиссии были аннулированы порядка 50 тысяч научных работ. Их авторы лишены учёных степеней кандидата и доктора наук.

Основанием стало наличие в текстах диссертаций ссылок на Википедию – ресурс, признанный в России экстремистским.

«Мы проанализировали корпуса диссертаций, защищённых с 1996 по 2026 год, и обнаружили, что десятки тысяч соискателей ссылались на материал, не прошедший государственную экспертизу, – заявил председатель ВАК академик Виктор Панченко. – Ссылка на Википедию, согласно действующему законодательству, приравнивается к цитированию экстремистской литературы и автоматически обнуляют научную ценность работы. Это же касается и научных исследований, на которые ссылается Википедия – связь с недружественными ресурсами здесь очевидна».

Тем, кто попытается оспорить решение, предложат заново защитить диссертацию в сокращённом формате – но при условии, что в списке литературы не будет ни самой Википедии, ни источников, на которые ссылалась бы Википедия.

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