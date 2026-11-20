Учёные нашли способ сократить ночные походы в туалет у мужчин с увеличенной простатой

Многие пожилые мужчины с увеличенной простатой сталкиваются с неприятной проблемой: им приходится по несколько раз за ночь вставать в туалет. Даже лечение основного заболевания не всегда помогает избавиться от частых позывов. Однако исследования показывают, что добавление ещё одного препарата может облегчить симптомы и улучшить сон.

Речь идёт о вибегроне — относительно новом лекарстве, которое действует не на простату, а непосредственно на мочевой пузырь. В США препарат под торговым названием Gemtesa одобрили для лечения гиперактивного мочевого пузыря ещё в 2020 году, а в конце 2024 года разрешили применять и у мужчин, которые уже принимают лекарства от увеличенной простаты.

Чтобы понять, почему такой подход может работать, нужно разобраться в причинах проблемы. Предстательная железа расположена вокруг начального отдела мочеиспускательного канала. С возрастом она нередко увеличивается и начинает сдавливать его, затрудняя опорожнение мочевого пузыря.

Со временем из-за этого мышцы мочевого пузыря могут становиться чрезмерно чувствительными и сокращаться ещё до того, как он наполнится. В результате человек испытывает внезапные сильные позывы к мочеиспусканию, даже если мочи накопилось относительно немного.

Вибегрон помогает бороться именно с этой проблемой. Он расслабляет мышцы мочевого пузыря, позволяя ему растягиваться и удерживать больше мочи. При этом размеры самой простаты препарат не уменьшает, поэтому его используют в дополнение к основному лечению.

Недавно исследователи объединили результаты нескольких исследований с участием 1362 мужчин, включая два рандомизированных клинических испытания. Выяснилось, что добавление вибегрона к обычной терапии действительно уменьшает частоту мочеиспускания и выраженность позывов.

В среднем через 12 недель мужчины, получавшие дополнительный препарат, ходили в туалет на 0,8 раза в день реже, испытывали на один эпизод внезапных позывов меньше, а число ночных пробуждений ради мочеиспускания сократилось на 0,3 по сравнению с теми, кто получал только стандартную терапию.

На первый взгляд изменения небольшие. Более того, по специальной шкале оценки симптомов гиперактивного мочевого пузыря улучшение составило в среднем 2,36 балла, тогда как клинически значимым обычно считается снижение как минимум на 3 балла.

Это означает, что статистически подтверждённый эффект лекарства пока не обязательно соответствует заметному улучшению самочувствия для каждого пациента. Однако исследователи предполагают, что при более продолжительном приёме результат может оказаться существеннее.

В пользу этого говорят данные крупного клинического исследования COURAGE, опубликованного в 2024 году. В нём участвовали более тысячи мужчин из Северной Америки и Европы, которые уже лечились от доброкачественного увеличения простаты, но продолжали мочиться не менее восьми раз в день и испытывали как минимум три эпизода сильных позывов.

Участников случайным образом распределили на две группы: одни дополнительно получали вибегрон, другие — плацебо. Ни пациенты, ни исследователи не знали, кому достался настоящий препарат.

У мужчин, принимавших вибегрон, частота мочеиспускания и количество внезапных позывов уменьшились заметнее, чем в группе плацебо. Первые улучшения появились уже через несколько недель.

Особенно интересными оказались результаты продолжения исследования. После первых 24 недель 276 участников согласились принимать вибегрон ещё 28 недель, причём на этом этапе все знали, какой препарат получают.

Среди 142 мужчин, принимавших вибегрон в общей сложности целый год, число походов в туалет сократилось в среднем на 2,4 в день, количество внезапных позывов — почти на три, а ночных мочеиспусканий — на одно по сравнению с началом исследования.

Это уже гораздо более ощутимые изменения. Однако здесь есть важная оговорка: на этапе продления исследования контрольной группы с плацебо не было. Поэтому невозможно точно определить, какая часть улучшений связана непосредственно с действием лекарства, а какая могла возникнуть по другим причинам.

Кроме того, вибегрон изучен пока недостаточно. Существующие исследования различаются по дозировкам, продолжительности лечения, исходной тяжести симптомов и препаратам, которые участники принимали для лечения простаты. Это затрудняет сравнение результатов и не позволяет окончательно оценить долгосрочную эффективность.

Как и любое лекарство, вибегрон может вызывать побочные эффекты и помогает не всем. Тем не менее он представляет собой дополнительный вариант лечения для мужчин, у которых симптомы сохраняются несмотря на стандартную терапию.

При этом многие пациенты даже не знают о возможности сочетать несколько препаратов. В американском опросе 2022 года, в котором участвовали 200 пациентов с гиперактивным мочевым пузырём и 50 врачей, более 70% пациентов сообщили, что не слышали о комбинированном лечении. Врачи же среди основных причин его редкого назначения называли стоимость, ограничения страхового покрытия и недостаток информации.

Таким образом, вибегрон пока нельзя считать гарантированным решением проблемы частых ночных мочеиспусканий. Однако полученные результаты показывают, что воздействие не только на увеличенную простату, но и на сам мочевой пузырь может принести дополнительное облегчение. Насколько устойчивым окажется этот эффект при длительном лечении, ещё предстоит выяснить.