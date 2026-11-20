Депутаты и чиновники, которые трудоустраивают в госорганы близких родственников, получат медаль «За сохранение семейных ценностей»

Депутаты и чиновники, трудоустраивающие в госорганы близких родственников, будут награждаться медалью президента «За сохранение семейных ценностей». Соответствующий указ подписан в рамках года семьи: награда призвана отметить «особый вклад в укрепление института родственных связей в системе государственной службы».

Претендовать на высокую награду смогут те, кто обеспечил работой не менее двух членов семьи, а также содействовал их карьерному росту в пределах одного ведомства. Первым награду получил Геннадий Зюганов. Однако приехать в Кремль за медалью он не смог, и вместо него награду забрал глава Мосгоркома КПРФ Леонид Зюганов. В Кремле уточнили, что это не нарушение, а «яркий пример той самой преемственности, ради которой учреждена медаль».

Сам Леонид Зюганов, получая награду, отметил, что считает её «авансом всему коллективу», а не личной заслугой.

«Я не считаю, что это награда за кумовство, – заявил Леонид Зюганов. – В наше время, когда семьи разваливаются, когда дети уезжают, мы показываем пример: родственные связи можно сохранить, если правильно подойти к вопросу трудоустройства. Так что медаль нашла своего героя».

В администрации президента отметили, что в ближайшее время награды получат ещё несколько чиновников, которые «сумели совместить служебный долг с семейным».

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