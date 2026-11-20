«Трансмашхолдинг» планирует собрать два водородных поезда до конца 2026 года

Изображение: Трансмашхолдинг

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) намерен до конца текущего года полностью закончить сборку двух поездов с водородными топливными элементами. Сборочные работы ведутся на мощностях Демиховского машиностроительного завода. Об этом представителям СМИ рассказал Александр Лошманов, занимающий должность заместителя гендиректора ТМХ.

После того как составы будут собраны, их ждет многоэтапная программа испытаний. Для первого этапа выбрано экспериментальное кольцо ВНИИЖТ, которое традиционно используется для проверки новых образцов железнодорожной техники в контролируемых условиях. Затем испытания продолжатся уже в реальных эксплуатационных условиях на территории Сахалинской области.

В «Трансмашхолдинге» планируют получить сертификат соответствия на первый российский поезд на водородном топливе в четвертом квартале 2027 года. После оформления разрешительной документации начнется подготовка к запуску состава в эксплуатацию.

Изображение: Трансмашхолдинг

Напомним, данный проект реализуется в рамках масштабного партнерства, стартовавшего еще в 2019 году. Данное соглашение о совместной работе подписали «Российские железные дороги», ТМХ, «Росатом» и правительство Сахалинской области.

Трехвагонный «водородный» поезд сможет преодолевать до 435 км, используя водородное топливо, а при задействовании батарей запас хода составит дополнительно 40 км. Он способен перевозить от 551 до 875 пассажиров — в зависимости от конфигурации вагонов. Поезд также отличается повышенной комфортностью для пассажиров, включая людей с ограниченной мобильностью.