В России разработали автономную программу OptiPrimer EX для высокоточных генетических исследований

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) создали уникальное программное обеспечение OptiPrimer EX. IT-решение полностью автоматизирует подбор и комплексную проверку праймеров – ключевых компонентов для анализа экспрессии генов методом ПЦР. Разработка уже получила свидетельство о государственной регистрации № 2026691490.

Праймеры – это короткие фрагменты ДНК, определяющие границы участка, который копируется при ПЦР-анализе. От точности их подбора зависит корректность диагностики инфекций и наследственных патологий. Ошибка на этом этапе приводит к получению ложных результатов.

Основное преимущество OptiPrimer EX – сочетание оригинального алгоритма и полной автономности. После установки баз данных программа работает без интернета, локально на компьютере пользователя, защищая конфиденциальные генетические данные от передачи на внешние серверы.

Главной задачей при создании OptiPrimer EX было избавить исследователя от рутинной работы и снизить риск ошибок при подготовке ПЦР. Мы объединили в одной программе подбор последовательностей, термодинамический анализ и проверку специфичности. Специализированный алгоритм ищет потенциальные места связывания по сжатым индексам генома и транскриптома, учитывая даже единичные несовпадения нуклеотидов. Особое внимание программа уделяет области 3′-конца праймера, так как она критически важна для начала синтеза ДНК. Такой комплексный подход позволяет еще на этапе проектирования отсеять неудачные варианты и получить максимально надежные тест-системы, – объяснил автор разработки – Денис Евгеньевич Наумов, кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории молекулярных и трансляционных исследований.

OptiPrimer EX эффективно справляется со сложными задачами молекулярной биологии: осуществляет анализ близкородственных генов, защищает от ложных результатов, обеспечивает термодинамический контроль и повышенную воспроизводимость.

Новая программа представляет собой импортонезависимое решение для молекулярно-биологических и биомедицинских исследований. Она не требует мощного оборудования и может использоваться в любой лаборатории на стандартных персональных компьютерах.

Программа снабжена интуитивно понятным графическим интерфейсом. Генетик может доверить системе автоматический подбор маркеров сразу для целого списка генов или вручную перепроверить уже готовые комбинации. На данный момент программный комплекс OptiPrimer EX полностью готов к масштабному внедрению и предоставляется российским научно-исследовательским институтам и медицинским центрам по запросу в ДНЦ ФПД https://max.ru/id2801019254_gos .

Фото: ДНЦ ФПД

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Изображение на обложке: разработано Magnific