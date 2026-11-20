CSIS — США израсходовали до двух третей запасов некоторых ракет, но их хватит для войны с Ираном

США израсходовали значительную часть запасов высокоточного оружия и ракет-перехватчиков в ходе войны против Ирана, однако сохраняют достаточно боеприпасов для проведения новой военной операции против Исламской республики. К такому выводу пришли эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан и Крис Парк.

Как отмечается в докладе CSIS, за 39 дней интенсивных боевых действий до прекращения огня 8 апреля и в ходе последующих операций американские военные израсходовали от трети до двух третей запасов некоторых ключевых видов вооружений. При этом эксперты подчеркивают, что главную проблему представляет не возможное возобновление войны с Ираном, а сокращение возможностей США в случае масштабного конфликта с Китаем.

Наиболее серьезная ситуация сложилась с ракетами-перехватчиками. По оценкам аналитиков, за девять месяцев на отражение иранских ракетных атак было израсходовано около двух третей довоенных запасов ракет Patriot и примерно половина запасов THAAD. Кроме того, американские корабли и подводные лодки использовали около трети имевшихся крылатых ракет Tomahawk. Аналогичная доля запасов была израсходована для высокоточных авиационных ракет JASSM.

В то же время США располагают значительными запасами авиационных бомб и других боеприпасов меньшей дальности, которые могут применяться после подавления противовоздушной обороны противника. Уже на пятый день операции против Ирана американские военные начали переходить от дорогостоящих дальнобойных ракет к более дешевым средствам поражения. К 14-му дню на дальнобойное оружие приходилось менее 1% применяемых боеприпасов.

По мнению авторов доклада, в случае новой войны с Ираном США смогут использовать аналогичную тактику, хотя им придется вновь подавлять восстановленные иранские системы ПВО. Однако в конфликте с Китаем такой подход может оказаться значительно менее эффективным из-за гораздо более мощной противовоздушной обороны китайской армии.

Главная проблема Пентагона заключается в длительных сроках восполнения запасов. Производство большинства современных ракет занимает от двух до четырех лет с момента выделения финансирования до поставки. Американские оборонные компании уже наращивают мощности: в частности, производство ракет Patriot планируется увеличить примерно с 600 до 2000 единиц в год. Тем не менее эксперты CSIS предупреждают, что восстановление запасов потребует многолетних инвестиций и не может быть обеспечено одним лишь увеличением военного бюджета.