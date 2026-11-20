В Калифорнии начато расследование против Nvidia из-за романа Хуанга с возможной шпионкой

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о начале расследования в отношении технологической корпорации Nvidia на фоне скандала вокруг ее бывшего генерального директора Дженсена Хуанга, у которого был роман с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

Как пишет Reuters, прокуратура Калифорнии направила компании официальное требование предоставить документы и информацию. Следователи намерены установить, могли ли в результате действий Хуанга или руководства Nvidia передовые микрочипы и конфиденциальные технологические сведения попасть в Китай. Проверяется и то, не вводила ли компания инвесторов и общественность в заблуждение относительно существовавших рисков.

«Действия Nvidia и ее бывшего генерального директора вызывают серьезные подозрения. Мы расследуем, привели ли они к получению Китаем передовых чипов или конфиденциальной информации и не нарушила ли компания закон, скрывая эти риски от инвесторов», – заявил Бонта.

В центре скандала находится китайская предпринимательница Элис Хуанг, связанная с сингапурской компанией Megaspeed, занимавшейся центрами обработки данных. Американские спецслужбы проверяют ее возможные связи с министерством государственной безопасности КНР и выясняют, могла ли она передавать информацию Пекину. Китайские власти отвергают обвинения в проведении шпионской операции против руководителя Nvidia.

Дженсен Хуанг, один из основателей Nvidia, покинул пост генерального директора на прошлой неделе после раскрытия информации о его внебрачных связях. Совет директоров компании начал собственное расследование. По сообщениям американских СМИ, обстоятельства скандала изучают и федеральные регулирующие органы США. Сам Хуанг не обвиняется в совершении преступлений.