От Байкала до океанариумов: российские ученые исследовали особенности крови байкальских нерп

Учёные Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) совместно с коллегами из Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) провели сравнительное исследование биохимических показателей крови байкальских нерп (Pusa sibirica). В работе объединили многолетние наблюдения за животными в океанариумах с результатами обследования диких нерп на озере Байкал.

Главная особенность нашей работы заключается в объединении многолетних наблюдений за байкальскими нерпами в океанариумах с результатами полевых исследований на Байкале. Благодаря сотрудничеству со специалистами Москвариума и коллегами из ИПЭЭ РАН мы смогли изучить индивидуальную изменчивость биохимических показателей крови и сравнить их с данными диких животных. Такие исследования помогают лучше понять физиологию этого уникального вида и создают основу для дальнейшего мониторинга состояния здоровья этих животных, – отмечает кандидат биологических наук, научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Полина Есипова.

Тридцать байкальских нерп и многолетние наблюдения

Байкальская нерпа – уникальный эндемик озера Байкал и единственный вид ластоногих, обитающий исключительно в пресной воде. Несмотря на многолетнюю историю изучения этого вида, многие особенности его физиологии остаются недостаточно исследованными. В работу вошли данные 30 байкальских нерп: семи животных из Москвариума, трёх из Приморского океанариума и 20 диких нерп, обследованных летом 2025 года в районе Ушканьих островов озера Байкал.

Многолетние ветеринарные наблюдения в океанариумах позволили изучить индивидуальную динамику биохимических показателей крови. Данные о диких животных были получены специалистами ИПЭЭ РАН в ходе полевых исследований при поддержке Фонда «Озеро Байкал» и Москвариума.

Что удалось выяснить?

Исследователи установили, что у байкальских нерп наблюдается выраженная индивидуальная изменчивость биохимических показателей крови. Это подчёркивает необходимость учитывать результаты предыдущих обследований каждого животного при оценке его физиологического состояния. При сравнении нерп из Москвариума с дикими животными учёные обнаружили статистически значимые различия по ряду биохимических параметров. В частности, у животных из океанариума отмечались более низкие значения активности некоторых ферментов, концентраций глюкозы и кальция, но более высокое содержание общего белка и альбумина. Выявленные различия могут быть связаны с особенностями питания, двигательной активности, возрастом животных и физиологическими реакциями на отлов. Для более точного определения влияния этих факторов необходимы дальнейшие исследования.

Научное сотрудничество – основа исследования

Важную роль в реализации проекта сыграло сотрудничество подведомственных Минобрнауки России академических институтов и океанариумов. Специалисты ННЦМБ ДВО РАН и ИПЭЭ РАН выполнили сравнительный анализ и обобщение биохимических данных. Особый вклад внёс Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», активно развивающий научное сотрудничество с учреждениями Российской академии наук. Специалисты Центра предоставили многолетние данные ветеринарного мониторинга семи байкальских нерп и приняли непосредственное участие в исследовании. Кроме того, «Москвариум» полностью поддержал публикацию статьи в международном научном журнале с открытым доступом, обеспечив широкую доступность результатов совместной работы для научного сообщества.

Также, коллеги из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук обеспечили получение уникального материала от диких байкальских нерп, без которого было бы невозможно провести сравнительное исследование. Организация полевых работ осуществлялась при финансовой поддержке Фонда «Озеро Байкал».

Полученные результаты расширяют представления о физиологии байкальской нерпы и могут стать основой для совершенствования подходов к оценке здоровья животных. Продолжение совместных исследований позволит развивать регулярный физиологический мониторинг диких популяций и своевременно выявлять возможные изменения их состояния.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Frontiers in Physiology.

На обложке фото: Москвариум

Источник: Минобрнауки России