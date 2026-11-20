Ракетный удар РФ по Киеву — есть жертвы

В ночь на пятницу, 20 ноября, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. По последним данным городских властей, погибли не менее трех человек, около 15 получили ранения. Семеро пострадавших госпитализированы.

Как пишет Reuters, российские войска применили баллистические ракеты. В результате ударов повреждены три моста через Днепр: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Движение транспорта по некоторым мостам ограничено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, трое погибших были сотрудниками коммунального предприятия «Киевводоканал». Поврежден объект критической инфраструктуры столицы.

В Оболонском районе обломки ракет вызвали пожар в трехэтажном здании. В Подольском районе загорелось нежилое здание, в Голосеевском зафиксировано попадание по территории инфраструктурного объекта. В нескольких районах столицы возникли перебои в работе общественного транспорта.

Одновременно российские войска атаковали другие регионы Украины. В Харькове в результате удара беспилотников по больнице пострадали четыре человека, в Днепропетровской области при ударах по жилым домам ранены пятеро, в Запорожье – один человек.

Новая массированная атака последовала после ударов украинских сил по Крымскому мосту. После этих атак президент РФ Владимир Путин угрожал Украине «жестким ответом».