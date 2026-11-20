Ученые создали волокна для текстиля из борщевика

Борщевик Сосновского известен как опасный сорняк: он быстро распространяется, вытесняет другие растения, а его сок может вызывать тяжёлые ожоги. Но в его стеблях содержится целлюлоза, которую можно использовать для производства волокон. Международный коллектив с участием учёных из ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН получил из борщевика волокна лиоцелла. Этот материал применяют в текстильной промышленности и обычно производят из древесной целлюлозы.

С конца 1940 годов годы борщевик Сосновского выращивали как кормовую культуру. После прекращения культивирования он не исчез, а продолжил распространяться самостоятельно. Сегодня с ним борются, в том числе скашивая растения.

Авторы работы предложили рассмотреть его стебли как возможный источник сырья для целлюлозных волокон. Для эксперимента борщевик собрали в Пушкине Московской области. Стебли высушили, измельчили и обработали, чтобы выделить целлюлозу. Полученную массу промыли, отбелили и снова высушили. Её выход составил 36–38% от массы исходного сухого сырья, а содержание альфа-целлюлозы в полученном продукте — около 95,6%. Затем целлюлозу растворили в специальном растворителе и сформировали из раствора волокна на лабораторной установке. Их промыли, высушили и проверили свойства.

Прочность полученных волокон на разрыв составила от **420 до 600 МПа**, а относительное удлинение — от 6,7 до 10,8%. По оценке авторов, эти показатели близки к данным для промышленного лиоцелла из древесной целлюлозы.

Работа показывает, что борщевик можно рассматривать как сырье для получения целлюлозных волокон. Нужно отметить, что опубликованный эксперимент проводился в лаборатории: о промышленном производстве или, тем более, готовой одежде из борщевика речь пока не идёт. Самостоятельно собирать растение для переработки не стоит: борщевик опасен для человека, а исследователи использовали специальные методы сбора и обработки.

В работе также приняли участия специалисты Института нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН, Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, МГУ и других организаций России, Казахстана, Великобритании и Китая.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cellulose.

Иллюстрация: ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН

Источник: Минобрнауки России