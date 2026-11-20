Учёные выяснили, какие две привычки в питании связаны с более низким весом даже спустя пять лет

Чтобы поддерживать здоровый вес, возможно, стоит обратить внимание не только на то, что лежит в тарелке, но и на часы. Исследование с участием более семи тысяч человек показало, что две простые привычки — ранний ужин и ранний завтрак — связаны с более низкой массой тела даже спустя несколько лет. Причём значение может иметь не только продолжительность перерыва между приёмами пищи, но и то, на какое время суток он приходится.

К такому выводу пришли учёные из Барселонского института глобального здравоохранения. Они изучили данные о питании и весе 7074 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Наблюдения охватывали пятилетний период, что позволило оценить связь пищевых привычек с массой тела в долгосрочной перспективе.

Выяснилось, что люди, которые раньше ужинали, раньше завтракали и не ели в промежутке между этими приёмами пищи, в среднем имели более низкий индекс массы тела. Это показатель, который рассчитывается по соотношению веса и роста, хотя он и не всегда точно отражает количество жира в организме.

Исследователи также обнаружили, что более поздний завтрак и частые приёмы пищи были связаны с повышенным индексом массы тела, а более продолжительный ночной перерыв в еде — с пониженным. Особенно заметными эти закономерности оказались у женщин до наступления менопаузы.

Но почему время приёма пищи вообще может влиять на вес?

Учёные предполагают, что дело в циркадных ритмах — внутренних биологических часах, которые регулируют работу организма в течение суток. Они определяют не только периоды сна и бодрствования, но и влияют на обмен веществ, выработку гормонов и другие физиологические процессы.

Когда человек ест преимущественно в первой половине дня и делает продолжительный перерыв на ночь, его режим питания может лучше совпадать с естественными биологическими ритмами. По мнению исследователей, это потенциально способствует более эффективному расходованию калорий и регулированию аппетита. Возможно, определённую роль играют также выработка инсулина и процессы накопления жира. Однако эти механизмы ещё предстоит проверить.

Интересно, что продолжительное голодание само по себе не обязательно связано с более низким весом. В исследовании обнаружилась отдельная группа мужчин, которые в среднем обходились без еды около 17 часов, а первый приём пищи устраивали примерно в два часа дня. При этом они чаще курили, употребляли алкоголь и не имели работы.

В этой группе пропуск завтрака ради длительного голодания не был связан с преимуществами в отношении массы тела. Исследователи также отмечают, что предыдущие эксперименты с участием людей с ожирением не выявили у такого подхода долгосрочного преимущества перед обычным сокращением калорийности питания.

Получается, что важна не просто продолжительность голодания, а то, как именно оно организовано. По крайней мере, результаты наблюдений указывают на возможное преимущество режима, при котором человек раньше заканчивает есть вечером и не откладывает завтрак до середины дня.

Впрочем, у исследования есть существенное ограничение: оно показывает статистическую связь, но не доказывает, что именно время приёма пищи определяет вес человека. Даже с учётом возраста, сна и других факторов нельзя полностью исключить влияние образа жизни и особенностей питания участников.

Дополнительные аргументы в пользу раннего питания появились и в других научных работах. Анализ рандомизированных исследований, опубликованный в 2026 году, показал, что ограничение времени приёма пищи с более ранним началом и завершением связано с лучшими результатами в отношении веса и уровня сахара в крови, чем аналогичный режим со смещением на поздние часы.

Таким образом, всё больше исследований указывают на то, что для контроля веса имеет значение не только количество потребляемой пищи, но и время её употребления. При этом речь не обязательно идёт о строгом голодании или отказе от отдельных приёмов пищи. Возможно, более разумной стратегией окажется простой режим с ранним ужином, полноценным ночным перерывом и завтраком в первой половине дня.

Чтобы определить, насколько эффективно такой подход помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе, потребуются дополнительные клинические испытания.