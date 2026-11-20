Управляемый полет. Транспортные решения для Арктики разрабатывают в Новосибирске

В центре выставочного зала Экспоцентра, где проводился «Технопром-2026», балансировал в воздухе 9-метровый дирижабль с четырьмя циклическими движителями, два из которых дополнительно имели пропульсивные пропеллеры. Аппарат был представлен на стенде Института теплофизики (ИТ) СО РАН. То, что люди за 100 лет так и не научились управлять неповоротливыми гигантами, продемонстрировала катастрофа в Великобритании в 2017 году — дирижабль Airlander-10 при заходе на посадку перешел в плавное пикирование и ударился о землю, кабина пилотов была разрушена. К счастью, в «самой скучной катастрофе в истории воздухоплавания» никто серьезно не пострадал. В отличие от катастрофы немецкого пассажирского дирижабля LZ 129 Hindenburg 6 мая 1937 года при посадке на военно-морской базе Лейкхерст в штате Нью-Джерси (США), которая унесла жизни 36 человек, сгоревших вместе с аппаратом в считанные секунды, и на долгие годы поставила крест на разработке пассажирских дирижаблей. Но теперь ситуация изменилась.

Рассказывает советник директора ИТ СО РАН по прикладной деятельности Игорь КИМ.

– Циклические движители, разработанные в Институте теплофизики СО РАН и уже опробованные в создании циклолёта (история циклолётов начиналась в России в 1915 году, а реализована с помощью нашего института только в 2020-м), позволяют стабилизировать дирижабль в пространстве и обеспечить управление им на нулевых и околонулевых скоростях. А для крейсерского полета используется обычный пропеллер. Думаю, настает новая эра в воздухоплавании — дирижабли возвращаются в строй. В декабре 2023 года принято постановление Правительства РФ о создании для развития Арктики транспортных дирижабельных систем грузоподъемностью от 30 до 200 тонн. Строительство больших грузовых дирижаблей — отдельная сложная задача, но наши движители сделают их легкими в управлении: помогут скользить вправо-влево, разворачиваться, медленно передвигаться по главной оси с небольшим тангажом (наклоном) на нос или корму. Это новое слово в аэронавтике — теперь инцидентов, подобных тому, что произошел в Великобритании, можно будет избежать.

Помогло, как водится, несчастье: Фонд перспективных исследований поставил работы по циклолетной тематике на паузу. Наша команда решила использовать аэродинамические решения для циклолёта в управлении дирижаблем. И доктор технических наук Илья Зверков из Института теоретической и прикладной механики СО РАН придумал оригинальную схему, отличающуюся от всего, что ранее делалось в этой области. Приспособить циклические движители к дирижаблю пытались давно, но ставили их по принципу гребных колес у парохода. А И.Зверков предложил расположить их вдоль главной оси дирижабля. Для полета будем использовать воздушный винт, лучше которого никто ничего пока не придумал.

А вот корректировать положение дирижабля в воздухе — подруливать и удерживать аппарат в нужном месте — помогут циклороторы, разработанные в нашем институте.

Дальше события развивались стремительно. Беспилотный дирижабль нашли в Бауманке (МГТУ), дирижабль хранился на единственном действующем дирижабледроме в России, в городе Киржач Владимирской области. Коллеги из Бауманки и владельцы дирижабледрома (АО НПП ­«СПЕЦРАДИО») пошли нам навстречу и согласовали испытания наших движителей на этом дирижабле в привязном режиме (попросту говоря, дирижабль летел сам, но мы его страховали с земли тросиками). И всех очень впечатлило, как летал дирижабль — даже без воздушных винтов: сдвигался вправо-влево, крутился на месте. Собственно говоря, это и были первые испытания.

Следующей задачей стала отработка автоматической системы управления. Мы решили, что самое простое — сделать небольшой автономный дирижабль. Наш парт­нер и коллега из Красноярска заказал 9-метровую оболочку, и мы вместе оснастили ее 4 роторами и 2 винтами. В августе 2026 года продемонстрировали аппарат на аэродроме Мочище под Новосибирском на авиашоу «Вива, Авиа!».

Подробности – в материале Ольги Колесовой «Возвращение дирижабля» в очередном номере газеты «Поиск».

Фото Елены Шишкиной