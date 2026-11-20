Учёные создали «умную» зубную нить, которая позволяет отслеживать обмен веществ

Представьте, что для проверки уровня сахара в организме больше не нужно прокалывать палец или сдавать кровь. Достаточно почистить промежутки между зубами специальной зубной нитью, а результаты через несколько минут появятся на смартфоне. Именно такую технологию разработали учёные из Гонконгского университета науки и технологий.

В ходе предварительных испытаний устройство смогло определить показатели, связанные с обменом веществ, по небольшому количеству жидкости, которая скапливается вокруг зубов. Причём результаты измерений глюкозы и мочевой кислоты хорошо соответствовали показателям анализов крови.

Секрет технологии заключается в особой жидкости, которая находится в узких бороздках между зубами и дёснами. Её называют десневой жидкостью. В отличие от обычной слюны, она тесно связана с процессами, происходящими в организме.

Десневая жидкость образуется в непосредственной близости от тканей, через которые происходит обмен различными веществами с кровью. Благодаря этому в ней можно обнаружить продукты обмена веществ, белки и показатели воспаления. По их содержанию потенциально можно судить не только о состоянии дёсен, но и о некоторых процессах во всём организме.

Учёные уже несколько десятилетий пытаются использовать эту жидкость для диагностики заболеваний. Однако существует серьёзная проблема: её выделяется настолько мало, что собрать достаточное количество для анализа крайне трудно.

Исследователи нашли неожиданно простое решение. Оказалось, что при использовании зубной нити часть десневой жидкости выходит из узких пространств вокруг зубов. Остаётся лишь научиться её собирать.

Для этого специалисты разработали устройство, внешне напоминающее обычный держатель зубной нити. Внутри находится система роликов, которая помогает собирать жидкость и направлять её в небольшую камеру со специальными датчиками.

За несколько минут датчики определяют четыре показателя: концентрацию глюкозы, мочевой кислоты и перекиси водорода, а также кислотность жидкости. Полученные данные передаются на смартфон по беспроводной связи.

Чтобы проверить возможности разработки, учёные провели предварительные испытания с участием небольших групп добровольцев. Среди них были здоровые люди, пациенты с диабетом, повышенным уровнем мочевой кислоты и заболеваниями дёсен.

Результаты оказались обнадёживающими. Концентрация глюкозы в собранной жидкости хорошо соответствовала её уровню в крови. Аналогичная зависимость обнаружилась и для мочевой кислоты, повышенное содержание которой характерно для состояния, называемого гиперурикемией.

Кроме того, измерения кислотности и перекиси водорода позволили оценивать глубину десневых карманов — пространств между зубами и дёснами, которые могут увеличиваться при заболеваниях пародонта. Стоматологи используют глубину этих карманов как один из показателей состояния дёсен.

Таким образом, одно устройство потенциально позволяет одновременно следить за обменом веществ и здоровьем полости рта. Это особенно интересно для людей с диабетом и заболеваниями дёсен, поскольку нарушения обмена веществ способны усугублять воспаление в полости рта, а воспалительные процессы, в свою очередь, могут затруднять контроль обмена веществ.

Однако до практического применения технологии ещё далеко. Одна из главных трудностей заключается в том, что устройство собирает не только десневую жидкость. Почти половину полученных образцов составляла обычная слюна, а иногда в них попадала и кровь.

Когда исследователи проверили слюну отдельно, выяснилось, что сама по себе она практически не даёт полезной информации об уровне глюкозы. При этом случайное попадание крови в образец потенциально может повлиять на результаты измерений.

Поэтому пока нельзя утверждать, что новая зубная нить сможет полноценно заменить анализы крови. Исследования проводились на небольшом числе участников, а точность метода ещё предстоит проверить в более масштабных испытаниях.

Следующим важным этапом станет исследование пациентов, одновременно страдающих диабетом и заболеваниями дёсен. Учёные хотят выяснить, действительно ли регулярное наблюдение за показателями десневой жидкости поможет улучшить результаты лечения.

Если технология подтвердит свою эффективность, привычная гигиеническая процедура сможет получить совершенно новое назначение. Ежедневная чистка межзубных промежутков станет не только способом поддерживать здоровье зубов, но и возможностью получать дополнительную информацию о состоянии организма без инъекций и сложного оборудования.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.